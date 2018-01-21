網通廠開打5G前哨戰

5G 商用倒數計時，雲端服務商加速布建巨量資料中心，射頻前端模組、小型基站、交換器、高速光收發模組受惠，2018 年迎接產業的春天。

【文／何美如】

新一代通訊標準─5G 行動通訊商轉時程加速，3GPP 提前完成 5G NR NSA（4G 核網＋5G 接取網）標準，將促使 5G 大規模驗證和商轉得以提前至 2019 年，屆時 5G 服務就會在全球各地陸續進入大規模商轉。由於 5G 通訊技術規格測試及驗證時間需要 1～2 年，各家業者將提前在 2018～2019 年搶先起跑，也代表 5G 前哨戰將在 2018 年提前開打。

5G 傳輸速度是 4G 的 100 倍，營運商也全面備戰，包括美國 Verizon、AT&T 提供 5G 固定無線接取服務，取代高成本的有線光纖布建，目標在 2018 年逐步轉為正式商用，Verizon 日前更宣布，將在美國的 3～5 個市場推出 5G 家用無線寬頻服務。而中國移動的 5G 基地台融合覆蓋實驗場域建設，也進入規模互通測試，預計 2019 年預先商用建設。

根據通訊大廠愛立信（Ericsson）調查，全球目前有 75 億行動通訊用戶，2022 年將成長至 98 億，屆時 5G 已正式商轉超過兩年，用戶數預估將達 5.5 億，各市場分布以北美最多、亞洲次之、西歐第三。

5G 時代萬物聯網將讓車聯網、行動醫療、智慧城市、VR/AR、無人駕駛等關鍵應用變得可靠，負責監督 5G 技術標準制定的國際電信聯盟 IMT-2020，2019 年將新增 5G 頻譜，規範將支持每平方公里 100 萬個互聯網設備、1 毫秒延遲以及數據包從一點到另一個點的時間量、更高的能效和頻譜效率，以及高達每秒 20GB（Giga Bit）的峰值數據下載速度。

提升傳輸速度的鐵律，不外乎頻寬加大，也就是河道加寬，或是協定的再進化，將流速加快，但 6GHz 以下商用化最久的頻段，從 3G、4G 到 WiFi，都是在 6GHz 以下頻段運作，目前幾乎已被分配完，只能在零碎且窄小有限的頻寬內提升傳輸效率。反觀 6GHz 以上頻段可用頻寬較大，且供給充裕，頻譜執照費用也有機會降低，外界多預期，下一世代大量商用的超高速通訊將往更高頻率走，朝 28GHz 等高頻段發展已是業界的共識。

處理雜訊帶來濾波需求

不過，高頻頻段帶來相當大的技術挑戰，由於頻率越高，訊號的衰減越快，訊號涵蓋範圍將大幅縮小，基地台的架設必須更密集，並運用波束成型（Beam-formig）等新技術，讓訊號得以傳遞的更遠，以改善毫米波訊號易衰減的現象，而頻帶繁多也會導致雜訊增加，是 5G 所必須克服的難題。

過去射頻設計相對簡單的天線產品，隨訊號處理複雜度提高更帶來新的濾波需求，需整合更多軟韌體技術，單價將大幅提升，而肩負雜訊處理重責大任的射頻前端模組（RF FEM），包括濾波器（Filter）、功率放大器（PA）、射頻開關（RF Switch）等元件需求將放大。而應用在智慧型手機更值得期待，根據研究機構 Yole Developpement 預測，射頻前端模組 2016 年產值為 101 億美元，預估 2022 年被增至 227 億美元。

國內天線及射頻前端元件廠，包括啟碁、芮特 - KY、譁裕、璟德、華新科、穩懋、全新、宏捷科、昇達科、台嘉碩等均將受惠，尤其是濾波元件廠，在 5G 新天線的額外濾波需求，及多載波聚合所需要的濾波功能推波下，成長更值得期待。

璟德為全球除日本以外的最大陶瓷元件廠，2017 年前三季營收、毛利、淨利同步創歷年新高，EPS 為 9.43 元，法人預估，全年將超過 12 元。隨著元件整合度越來越高，璟德已跨入模組市場，應用在包括手機、WiFi 甚至 IoT 的產品開始出貨給客戶，也有不少產品在送樣、認證中，2018 年模組營收占比將攀至雙位數，推動營運成長動能轉強。

小基站在 5G 建置不可或缺

在 4G 網絡環境中，小型基站（Small cell）主要扮演補強網絡涵蓋死角的角色，大型基站負責主要的網絡涵蓋，但 5G 通訊所使用的頻段更高，穿透力與涵蓋範圍比 4G 更差，電信商大量使用小型基站，將能以最具成本效益的方式彈性組網，提高網絡密度與覆蓋範圍，也因此，小型基站在 5G 建置將是不可或缺的重要角色。

來源：《財訊快報》 理財年鑑第 201801 期

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