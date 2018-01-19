各國法令與車廠陸續公布，最晚在 2040 年全面進入電動車時代，屆時恐衝擊生產內燃機引擎零件廠商；而相關概念股將是不可少的投資標的。

【文／馮欣仁】

發展超過百年的汽車工業，隨著科技進步以及各國環保法規日益嚴苛，造成傳統內燃機引擎汽車恐面臨到淘汰的命運。近來日本、中國、挪威、德國、印度、英國、法國及荷蘭等國都陸續制訂 2020～40 年執行禁售燃油車時間表，促使各大車廠無不加緊腳步發展電動車或是氫燃料電池等新能源汽車，同時帶動電池、馬達、電控、充電站、傳動系統、功率半導體與減速器等相關供應鏈崛起。

Tesla 供應鏈為領頭羊

談到電動車，多數人馬上會聯想到就是美國特斯拉（Tesla）！Tesla 可說開啟電動車的開山鼻祖，不論是外型設計或是搭載高科技的車用電子配備，都引起高度輿論，每每在路上奔馳，吸引眾人目光；Tesla 創新模式更成為競爭對手的模仿對象。不過，自 2017 年 7 月 28 日 Tesla 發表平價版電動車 Model 3 之後，初期面臨到電池量產瓶頸，導致產能無法拉高；衝擊股價從高點 389 美元回檔，一度跌破 300 美元；同時也引發各家投資機構對 Tesla 發展前景展開多空論戰。

2018 年起眾多傳統車廠加入電動車戰局，全球最大汽車集團福斯汽車（Volkswage）宣告啟動「Roadmap E」計畫，預計七年內斥資 200 億歐元在 2025 年推出多達 80 款電動車款，同時計畫投入 500 億歐元提升電池效能，目標在八年內成為全球電動車領導品牌。過去以來，一直專注於油電複合動力（Hybrid）與氫燃料電池車（FCV）的日本汽車龍頭豐田汽車，計畫在 2030 年前投資 1.5 兆日圓開發與製造電動車電池，同時在 2025 年前逐步汰除純內燃機引擎車款，並預計在 2020 年初期於全球推出逾 10 款全電動車。豐田社長豐田章男更誇下豪語，到 2030 年前要讓電動汽車的年銷售規模至 550 萬輛。

面對傳統車廠來勢洶洶，Tesla 對品質稽核越來越嚴苛。目前 Tesla 已經將 Model 3 的零部件需求提升至 5000 輛／周，負責供應減速箱零件的和大動員公司全員加班加點，並將零部件運輸由海運改為空運，以應對特斯拉的需求變化。因應客戶訂單成長需求，並朝智能化與智慧化生產，和大於 2015 年在嘉義大埔美精密園區設立新廠，並且建造台灣第一條符合工業 4.0 的汽車零組件生產線。目前預計在 2018 年第一季前，大埔美七條產線將全面導入智能化，2019 年在上半年前將擴大至 11 條產線。受惠前五大客戶持續放量，加上新增訂單的挹注，2018 年營收與獲利可望優於 2017 年，力拚改寫歷史新高。

隨著 Model 3 量產逐漸步入軌道，對於國內 Tesla 相關供應鏈廠商如電池模組線束貿聯 - KY、電池正極材料康普與美琪瑪、充電槍康舒與健和興、觸控面板群創與 TPK-KY、保護元件興勤、電源零組件台達電、電池模組電流控制板高技、檢測設備致茂與馬達廠富田電機、揚聲器鍛件錩新、車用鏡頭亞光、散熱模組建準、電動車電池高壓連接器崧騰、防水連接線宣德、被動元件電感美磊、馬達電磁鋼片中鋼、傳動軸江申、導線架順德與扣件恒耀與金屬沖壓華孚等可望受惠。

三元電池蔚為主流

然而，電動車最關鍵的零件即是鋰電池，目前鋰電池的正極材料主要有鈷酸鋰、錳酸鋰、鎳酸鋰、三元材料、磷酸鐵鋰等，各國家與各個廠商對正極材料的選擇不盡相同，日本和韓國主要開發錳酸鋰（LMO）和鎳鈷錳酸鋰三元材料（NCM），中國則偏向磷酸鐵鋰（LFP）發展。相較於磷酸鐵鋰電池、錳酸鋰電池，三元電池的容量高、壽命長、電瓶重量輕；在容量與安全性方面比較均衡，因此，近來逐步獲得電動車廠商採用，如 Tesla 即使用 Panasonic 所提供的鎳鈷鋁（NCA）三元材料，未來將朝向高鎳低鈷的趨勢發展。

來源：《財訊快報》 理財年鑑第 201801 期

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