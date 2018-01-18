全民降稅大紅包 立法院即將加碼通過稅改案

選前大紅包即將在今 (18) 日送出，「所得稅法」修正草案昨天在立法院臨時會協商獲得重大進展，朝野黨團達成共識，在個人綜所稅等 3 項扣除額都要對行政院的版本加碼，全民將可減少繳稅，但政府的稅收損失可能擴增 174 億元。

立法院今天上午朝野協商稅改案，預計下午審查，最快今晚完成二三讀。

這次的稅改修法聚焦 3 大主軸，第一、透過調高綜所稅 3 項扣除額，減輕薪資所得和中低所得者的稅負。第二、改採股利所得課稅新制，調降綜所稅最高稅率到百分之 40，讓內外資股利稅負更公平，以避免「假外資」避稅。第三、讓獨資合夥事業免除營所稅，未分配盈餘加徵營所稅降至百分之 5，減輕中小型及新創企業的稅負。

現行標準扣除額每人每年 9 萬元、薪資扣除額和身心障礙扣除額則都是 12 萬 8 千元。財政部的原始版本設定將標準扣除額提高到 11 萬元，薪資及身障扣除額增至各 18 萬元，但朝野立委都主張繼續調高，增加減稅幅度。

這次的稅改案一共 37 項條文，朝野立委昨天討論 5 小時後，多數條文達成共識，只保留 8 項條文。如果依照在立法院占最多席次的民進黨團版本通過，預估月薪 3 萬元，且年終獎金在 1.5 個月的上班族，未來不必繳納綜合所得稅。即使是過去適用最低級距百分之 5 稅率的納稅人，每人也可省 4 千 8 百元到 5 千元稅金，在選前送出大紅包。

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