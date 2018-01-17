稅改案 朝野協商無共識 最快1/18三讀

所得稅法修正案今 (17) 日在立法院臨時會期間進入三讀，由立法院長蘇嘉全召集朝野各黨團出席協商，會議從下午 2 點起討論至 6 點半左右結束，會中針對營所稅、扣除額以及股利稅率等關鍵條文均無共識，將在明 (18) 日上午繼續進行協商，估計若明天上午協商有共識，最快下午就能進行三讀。

據悉，稅改案朝野協商過程中，第一波討論焦點在於公司、合作社及其他法人之營利事業股利的課稅標準，時代力量黨團提案主張，教育、文化、公益、慈善團體機關或團體其股利及盈餘，合計超過新台幣 100 萬者，應按 20% 稅率課稅，不過民進黨擔憂衝擊小型團體，最後討論未達到共識。

而第二波討論各類扣除額，朝野均同意朝調高方向發展，不過對於起徵金額未達共識，根據行政院版本提案，標準扣除額由原本的 9 萬元拉高到 11 萬元，薪資所得特別扣除額與身障特別扣除額，皆由原先的 12.8 萬元調高到 18 萬元。

不過，民進黨希望標準扣除額增加至 12 萬元，薪資所得特別扣除額提高與身障特別扣除額均調高至 20 萬元，據悉，財政部長許虞哲對此回應，若照民進黨團提案稅損為 105 億元，原本行政院版稅損為 69 億元，總共稅損是 174 億元，最後對現行扣除額討論無共識，立法院要求財政部通盤檢討，於下一波協商再行討論。

目前稅改案中，包含股利所得單獨課稅、營業事業所得稅、個人綜合所得稅以及各類特別扣除額等修正條文，朝野都各自提出版本展開論述，但今 (17) 日協商均無共識，預計將於明天上午進一步協商，估計若協商達成共識，不排除下午就能進行三讀。