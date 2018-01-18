【大昌投顧】盤前分析－挖礦潮為顯示卡產業帶來的利多效益持續延燒



◆盤勢分析

1. 台股昨日開低震盪，早盤開低整理緩步向平盤靠攏，尾盤見拉抬向上，收至 11000 點整數關卡之上，終場以上漲 18.69 點作收。短線上月、季線趨勢持續向上，在多方缺口未回補依舊多方思考，量價齊揚表現再創新高，若能維持多頭可望延續，籌碼面外資連？？？買，挹注台股動能，持續關注外資動向。

2. 櫃買指數相對加權指數弱勢，不過逼近前高難免震盪，依舊量價並未見失控下，將有機會再創波段新高表現，中小型個股屆時可望再熱絡向上。

3. 金融指數尾盤跌幅收斂，依舊多頭格局，持續留意。電子指數力守季線支撐，權值股仍伴演重要角色，需持續觀察，而強勢族群有 NB 相關、PCB 軟板、主機板、面板等。傳產類股則由電池材料、營建等表現相對亮眼。

4. 根據工研院產業經濟與趨勢研究中心（IEK）調升 2018 年台灣製造業產值成長率 0.24 個百分點至 3.49%，製造業和四大製造業別產能利用率均維持在高水準，估測化學工業今年出口利多更大，全年製造業總產值可望達到 18.93 兆元。

5. 虛擬貨幣近期雖然波動劇烈，但挖礦潮為顯示卡產業帶來的利多效益持續延燒，相關個股去年 12 月營收皆有不錯的表現，本季也可望帶動遞延效果。

