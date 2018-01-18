【統一期貨】台期指暨選擇權盤前分析



◆權值股走升，台股邁進 11000 點

權值股台積電法說會前股價走揚，帶動台股走升，加權指數再度突破前波高點，收在 11004 點，上漲逾 18 點。終場台指期上漲 37 點 (+0.34%)，正價差 15.2 點，電子期上漲 1.6 點 (+0.35%)，正價差 0.5 點，金融期下跌 2 點 (-0.16%)，逆價差 1.54 點，非金電期上漲 58 點 (+0.45%)，正價差 37.05 點。台指期上漲，逆價差轉為正價差，期貨多方力道增強。

台指期未平倉部位分析，自營商淨空單增加 4488 口，淨空單部位 5169 口；投信淨空單減少 531 口，淨空單部位 30346 口；外資淨多單增加 4053 口，淨多單部位 52417 口，外資持有期貨作多部位。

技術面觀察，加權指數日線收紅紡錘線，各主要天期均線維持多頭排列，籌碼面部分，單日成交量能擴大到逾 1472 億元，外資上市現貨買超金額約 110.76 億元，期貨未平倉淨多單 52417 口，外資現貨多單、期貨多單同步加碼。

◆選擇權分析

多空就選擇權籌碼觀察，賣權 / 買權未平倉比由 2.02 變動到 1.54，為偏多格局。在最大未平倉量序列部份，買權上移到 11,100 點，賣權下移到 10,700 點，外資選擇權淨空單部位 66,649 口。

