紓解企業五缺台中首場說明會 機械業：缺地最痛

政院今天 (17 號) 在台中舉辦排除「投資 5 缺」政策說明會，由發言人徐國勇率領相關部會到場，上百家業者出席，與會業者一致認為「缺地」問題最大，期盼政府好好解決。

行政院長賴清德日前指示相關部會，針對產業缺水、缺電、缺地、缺才、缺人等 5 缺問題，向社會說明政策，經濟部展開舉辦 13 場說明會，首場在台中登場，包括政務委員兼政院發言人徐國勇、經濟部次長龔明鑫、勞動部次長施克和出席，與業界面對面溝通。部份與會企業認為，缺地最痛，台灣機械工業同業公會理事長柯拔希說，機械是少數根留台灣的產業，去年產值突破兆元，但企業想再發展，苦無土地，期盼政府好好保護。包括上銀科技、漢翔公司等則認為閒置土地漲價及租用土地租金喊漲，都讓經營成本增加。

經濟部次長龔明鑫指出，台灣去年出口成長超過 10％，創 7 年新高，工業生產指數也創新高，失業率更降到幾乎最低水準約 3.7％，顯現台灣有翻轉跡象。

他指出，首場說明會到台中，因為台中機械產業發達，生產力極旺盛，很多訂單接到半年以後，現在正是需要投資的時候。政府已成立服務單一窗口，加速解決產業問題。

龔明鑫舉例，以缺地為例，政府盤點土地情況，短期能供應的土地就有 600 多公頃，加計後續可供應 1400 公頃以上的土地。

徐國勇則說，投資不能等，現在是投資台灣最好的時候，政府目前另加速稅制優化、環評法規鬆綁、離岸供電等，中央跟地方一起合作帶動產業發展，大家一起往前走。台中市副市長張光瑤也到場並表示，市府全力配合中央政策，擔任企業主和中央溝通橋樑，讓產業界深入了解政策，共同解決五缺問題，加速經濟發展。