【顧德投顧】關鍵K之王 藍登耀 盤後分析

(6290 良維又再創新高囉。)

今天在期貨結算之下，多頭不畏昨美股開高走低，依舊展現相當亮眼的生命力。終場大盤再漲 18 點，一起站上了 11000 點的重要整數關卡，以 11004 點坐收，量能為 1470 億元。

重點持股報告。

(1710 東聯、1902 台紙) 續抱。

(6213 聯茂、4991 環宇) 續抱。

(6257 矽格) 股價一路創高，今天稍微休息，請依系統續抱即可。

(3443 創意) 昨天大漲 12 元，今天稍做整理，都是正常的格局，續抱。

(6591 動力) 昨天回檔的比較深，但是沒有破系統，所以不用多猜，就是續抱即可，結果今天很幸運的表現還不錯唷。

(3035 智原) 今天股價再創波段新高囉，感謝，會員的獲利一天天的增加當中。

(6290 良維) 我們的良維 ( 阿娘喂 ) 在連續兩天創新高之後，今天再催油門，盤中再大漲 7%，又再創新高囉，會員們太棒了。

操作依舊跟隨 (關鍵 K 系統)，不預設任何立場，一切紀律化操作即可。

該買的買、該賣的賣、該抱的抱。維持資金靈活，避開弱勢股，堅持只做進入 (甜蜜期) 的強勢股。

跟緊老師、跟緊關鍵 K 系統，自然能避開風險、又能創造獲利。未來我們繼續向前，持續創造亮麗績效。

(今日多方關鍵 K 系統股票: 1710 東聯、4991 環宇、6213 聯茂、6290 良維、6257 矽格、1902 台紙、6591 動力 - KY、3035 智原、3443 創意。)

以上資料由 藍登耀老師 + 關鍵 K 團隊共同彙整。

(以上資料僅供參考，投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險)