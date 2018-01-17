【亞洲投顧】股期龍哥 盤後分析

◆盤勢分析

換宏碁和欣興創高，強茂再創高，持續佈局持續獲利

今天大盤量平整理，當然還是多方控盤，明天台指期結算，大盤之前拉抬過後，這兩天震盪機率較大，之前就提醒大家，量縮跌破極短線支撐 10794 點，容易獲得支撐，帶量站上 10844 點就轉強，不用預設高點，順著趨勢操作，等待量縮拉回佈局籌碼穩定的主力股。



龍哥一直提醒大家，之前控管風險，不要太過積極加碼股票，操作就是按照規劃，例如，佈局的 3026 禾伸堂，獲利放口袋，獲利 20%；會員持股 2353 宏碁和 2481 強茂和 3035 智原都是持續拉開獲利，另外兩檔持股蓄勢待發，持續佈局籌碼穩定的主力股，快來一起操作。

今天外資期貨多單增加 5531 口，自營商期貨空單增加 3807 口，外資選擇權中性避險佈局，自營商選擇權偏多佈局，外資期貨多單增加，自營商選擇權短線偏多，大盤量價轉強，籌碼有跟上，不預設高點。



前天 2481 強茂先轉強，昨天換 3035 智原和阿信~ 4725 信昌化以及華哥~ 2367 燿華，今天換 2353 宏碁和 3037 欣興，趁拉回佈局籌碼穩定的個股，等待突破獲利的機會，推薦的股票一檔接著一檔創高，不知道該如何調整持股的朋友，加入龍哥簡單操盤的行列，一起迎接未來的行情。

【籌碼穩定的主力股】

2353 宏碁，2455 全新，1569 濱川

2481 強茂，3034 聯詠，2367 燿華

【籌碼穩定的傳產股】

2014 中鴻，1708 東鹼，4725 信昌化

目前波段操作策略，多方操作者，大盤帶量突破 10418 點偏多操作，跌破 10911 點移動停利出場；空方操作者大盤帶量跌破 10911 點開始偏空操作，。

蘇建豐 (股期龍哥) 分析師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估