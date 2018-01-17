【顧德投顧】徐照興 台股龍捲風 盤後分析

11000 階段性任務達成，接下來看中小型個股！

多空兩樣情，雙向操作看法不變！

【盤勢分析】

美股週三開高走低大幅震盪，台股在期指結算下，出現軋空盤，主因【龍捲風操盤術】日週月 KD 同步黃金交差所致？！很多個股漲多後出現回檔，正在震盪，這都是未來多頭的火種，只要壓回量縮，籌碼集中，很快的震盪後又會走高，但卻也多個股築底不成反成頭的，這種個股務必趁反彈先出，未來幾天很容易出現急速下跌！準備步入 1 月底囉，有甚麼新的題材？該留意甚麼？相關解說可搜尋 YOUTUBE【台股龍捲風】及 FB【台股龍捲風】

操作不要猜，根據龍捲風操盤術 (簡單、易懂、功夫深)：

【一】勢的操作：

今日日 KD 黃金交叉，指數震盪拉尾盤上漲 18.69 點！而加權週線：週 KD 還是黃金交持續開口放大，代表多頭持續，並且有多檔個股具備了波段多的行情！

【二】利的研判：

9:30 到 10:00 觀察漲跌家數是否有利今日的勢，今日早盤勢與利同步向上，故指數回馬槍後再走高！個股方面：行情出現輪動格局，生技壓回，矽晶圓、被動元件、LED，震盪壓回持續可以留意

【後續作法】

台股漲 8 天跌 3 天，再漲 4 天過高，完全符合費波南茲係數，今持續上攻！雖然指數攻上 11000 點，但絕非可以隨便買隨便賺，這裡陷阱很多，操作宜多空雙向！

◎產品透明度特高的【矽晶圓】：

6488 環球晶 (-5.5 元收 427.5 元)，5483 中美晶 (-0.1 元，收 81.4 元)，6182 合晶 (-0.15 收 46.9)、3532 台勝科 (平盤)，這類族群震盪很正常，壓回量縮隨時留意，或可注意突破點，隨時有機會再創新高！

◎【電動車概念股】：

4739 康普 (+1.5)、4721 美琪瑪 (+3.5)、3552 同致 (+0.5)、3003 健和興、3484 崧騰、1536 和大、4551 智伸科、1524 耿鼎、6282 康舒 (+0.65)、6235 華孚、3665 貿聯 (+6)、5243 乙盛、3346 麗清！可留意 TESLA 走勢，中國新能源汽車免徵購置稅後續消息及華友鈷業股價，也可留意全球寒冬效應的題材

◎【生技】：

1565 精華 (+4)、4174 浩鼎 (法說會後出現跌停)、4147 中裕、4162 智擎、4137 麗豐 (+2)、6535 順藥 (漲停)、4152 台微體 (+1.5)、4728 雙美、8406 金可、1786 科妍、4107 邦特、4180 安成藥、4121 優盛 (-0.3)、6492 生華科、4153 鈺偉 (高 42.9)、3164 景岳、8432 東生華、4726 永昕、4108 懷特、3176 基亞、4105 東洋、1781 合世 (+6.03%)，此族群仍在相對低檔可留意，但量能較少，可分段布局

◎【被動元件】：

以 2327 國巨 (低 348.5 收 355) 為指標，2456 奇力新、3068 美磊、3026 禾伸堂、3624 光頡、6155 鈞寶、5328 華容、6284 佳邦、2375 智寶、6127 九豪、2492 華新科、6207 雷科、6175 立敦、3236 千如、2472 立隆，此族群持續留意後續新的漲價消息！

◎網通：

2345 智邦、2332 友訊、3596 智易、3380 明泰、4906 正文、3025 星通、5353 台林、2312 金寶、3169 亞信，此族群出現健康輪動，題材仍在，可持續留意

◎LED：

2448 晶電 (低 53.3 收 54.9)、6168 宏齊、3698 隆達、3031 佰鴻、2340 光磊、3437 榮創，震盪量縮仍可留意！

◎今日指數大漲個股表現【較弱勢】的個股有：9938 百和、5014 建錩、6220 岳豐、4174 浩鼎、8163 達方、2383 台光電、6449 鈺邦、6456GIS，等個股，不宜跌破防守區，否則恐有再跌疑慮