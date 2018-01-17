投保中心去年和解金額略降 累計成立已討46.4億元

投資人保護中心今 (17) 日舉辦新春記者會，董事長邱欽庭表示，去 (2017) 年底，替投資人取得 5.15 億元和解金，比起前年雖然下滑，但成立以來累計已取得 46.4 億元和解金，以及透過強制執行及清償等程序取得 3.1 億元款項，使投資人損害能夠獲得實質的補償。

邱欽庭表示，過去一年，該中心就辦理新型態的證券期貨事件有重大進展，除了百尺竿頭公開收購樂陞破局的訴訟案獲勝訴判賠 46 億元外。首宗該中心辦理有關綠能財務預測延遲更新的團體訴訟案，也獲得勝訴。另外，針對清惠光電、和勤精機的股東會召集程序或決議方法有違反法令或章程，所提起的確認股東會決議無效之訴，也獲得勝訴。

邱欽庭表示，這些勝訴案例將有助於促進證券市場健全發展，對投資人的權益保障也更加完整。

邱欽庭指出，投保中心已成立 15 年，依投保法第 10 條之 1 規定針對董監事執行業務，有重大損害公司的行為，或違反法令或章程的重大事項，所提起的解任訴訟案件，自 2015 年首開勝訴後，到去年底，已迅速累積 13 件勝訴案件。

展望未來，邱欽庭表示，該中心訂下 3 大重點工作，包括一、發揮團體訴訟功能，累積證券期貨事件團體訴訟的民事訴訟判決案例，落實證券交易法明定的民事責任，積極進行資產保全程序，填補投資人損害；二、積極踐行股東行動主義，督促上市櫃公司落實公司治理；三、就實務運作所遇問題適時提供立法面檢討建議，促請市場健全發展。