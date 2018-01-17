金立董座股權遭多家法院凍結 暴露手機庫存變現危機

綜合證券日報、新浪科技今 (17) 日報導，中國手機廠商金立董事長劉立榮手中的 41.4% 的股權全數被東莞市第一人民法院凍結 2 年，然而股權凍結案還涉及多起，深圳市中級人民法院在 1 月 16 日對劉立榮持有金立公司 41.4% 的股權進行了輪候凍結，凍結日期自 2018 年 1 月 16 日至 2021 年 1 月 15 日，凍結期為 3 年。

新浪科技還發現，劉立榮擔任法定代表人、董事長和總經理並持股 5% 股權的深圳市金立科技有限公司也涉及到上海市靜安區人民法院、東莞市第一人民法院、深圳市中級人民法院、廣東省高級人民法院多起股權凍結。深圳市金立通信設備有限公司為深圳市金立科技有限公司的企業法人，持股比例為 95%。

這些股權凍結最早起自 2017 年 12 月 4 日，凍結期為 2 年或者 3 年。深圳市金立通信設備有限公司和劉立榮在深圳市金立科技有限公司的股份均有涉及。

儘管金立沒有透露董座股權被東莞市第一人民法院凍結的原因，然而綜合界面新聞、證券日報、中國新聞網報導推測，或許該起糾紛跟上游供應商欠款有關。根據一財的報導，已有不少中小供應鏈廠商在 2018 年 1 月上旬開始到金立總部「上門要債」，部分廠商稱欠款期限已經達到半年以上；更有金立員工對新浪科技表示，2017 年 12 月份工資，本該在今年 1 月 10 日發放，然而迄今已拖延了多日，遲遲未入帳。

有知情人士對界面新聞透露，「這次的拖欠帳期不只是幾天的問題，多的甚至拖到了一個月，到了年底，像歐菲科技這樣的上市公司可能顧慮到自己的財務報表問題，不得不申請財產保全。」該名人士還表示，目前受到牽連的供應商還包括了深天馬 (000050-CN) 等，但申請了財產保全的就只有歐菲科技一家。

知情人士對媒體表示，包括金立在內的多家廠商，2017 年下半年銷售狀況不佳，現金流吃緊，造成無法及時支付貨款，不少供應商受到波及，金立此前欠歐菲科技的貨款達到了 6 億人民幣左右。為此，歐菲科技 (002456-CN) 在 2017 年 12 月 14 日下午緊急召開投資者電話會議，表示「已經對金立申請了財產保全，抵押物包括金立旗下兩處深圳物業和微眾銀行 3% 股權，總體估值超過 20 億人民幣。」

歐菲光股價

對於這一情況，金立方面回應稱，市場相關傳言不實，與歐菲科技合作一切正常。而金立董座股權遭 東莞市第一人民法院 凍結案，歐菲科技向媒體表示，此次金立「凍結股權」起因和歐菲科技關係不大。

在第一手機界研究院院長孫燕颷接受證券日報的採訪時提到，金立的問題其實是整個行業的問題。

孫燕颷分析，「今年手機行業從非全螢幕轉向全螢幕，現在又是手機的淡季，所以非全面屏形成了比較大的庫存，保守估計整個行業非全面屏一些中高端機型的庫存可能接近 5000 萬台。5000 萬台的庫存導致整個行業都不行，都有很大的資金壓力，金立只是先暴露了出來，其他廠家可能只是還沒暴露，但其實資金都非常緊張。」

據《證券日報》記者了解，金立本來希望能夠在 2017 年 10 月上旬啟動 「 全面全螢幕 」 的產品發布會，從而在市場上搶得先手；但由於種種不可抗因素，它們未能在預定的時間點順利召開發布會，發布會被推到了 11 月底。在這些變動的影響下，金立只能在去年 9 月底匆匆發布了一款全螢幕旗艦機型 M7，其餘機型直到 11 月才正式面世。

金立手機。(圖片截自金立官方網站)

有分析指出，M7 在去年 10 月和 11 月市場表現並不好。到了 11 月開始全面上馬全螢幕產品，但並未能大幅刺激銷量。 IHS Technology 中國研究總監王陽告訴《證券日報》記者，2017 年全年，金立的全球出貨量僅為 2800 萬台左右，和 2016 年相比少了 1500 萬台，且未能完成全年 5000 萬台的出貨量目標。

界面新聞報導提到，有業內人士指出，金立 2017 年上半年所推出的 S10 本來銷量不錯，但它們在同期為了實施全螢幕戰略，並沒有在千元機上下太大的功夫，導致這塊產品線表現不佳，「但是這部分機型才是真正走量的。」

惡性循環之下，包括金立在內的不少廠商在今年都未能很好地消化庫存，最終導致貨款難以周轉。 而在 2017 年下半年，全螢幕的熱潮襲來之後，各家廠商紛紛加碼全螢幕的背後，它們的供應鏈能力也經受著考驗。