外資逾百億買超力拱萬一 金控股再獲買超全壘打 三大法人合買108億元

台股今 (17) 日早盤在面對 11000 點整數關卡的心理壓力下，終場上漲 18.69 點，以 11004.8 點作收，順利收上 11000 點。三大法人呈現土洋對作，外資大買 110.76 億元，投信賣超 0.92 億元，自營商賣超 1.4 億元，合計買超 108.43 億元，外資大買力拱指數衝 11000 點；個股方面金融股又見外資全面買超的盛況。

期貨部分，三大法人僅自營商偏空，外資重新加碼多單 5531 口，淨部位多單又回升至 5 萬口以上，來到 52417 口；投信回補空單 505 口，淨部位空單來到 30346 口；自營商加碼空單 3807 口，淨部位空單擴大到 5169 口，合計三大法人加碼多單 2229 口，淨部位多單為 16902 口。

面板族群今日持續成為外資加碼主要標的，其中群創獲買超 9 萬張，比昨天的 7.1 萬張還高，也創單日買超第 3 高，友達也獲外資買超 4.2 萬張，累計 2 天也加碼達 9.3 萬張。

台積電更是台股攻堅主力，外資也擴大買超，單日買超 1.5 萬張，是連續 3 天買超，鴻海也同獲外資加碼。

金融股部分，是台股近期守穩 10900 點醞釀攻堅 11000 點的主力部隊，因此外資再度演出買超全壘打，其中外資買超前 10 名當中就有 5 檔金控股，包括開發金、新光金、元大金、台新金及中信金，另外永豐金、第一金、兆豐金、合庫金、國票金、國泰金、玉山金、富邦金、華南金等全數獲外資買超。

ETF 部分，外資則是重新轉為買超台灣 50，至於台灣 50 正 2，外資也重新買超；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是連續 14 天賣超，而且賣超張數還擴大到 1.5 萬張。

外資集中市場買超第 1 名為群創，買超張數 90966 張，第 2 名友達，買超 42202 張，第 3 名開發金，買超 19083 張，第 4 名新光金，買超 18476 張，第 5 名台積電，買超 15831 張。6 到 10 名依序為，元大金，買超 12471 張；台新金，買超 11965 張；中鋼，買超 9214 張；元大滬深 300 正 2，買超 7790 張；中信金，買超 7304 張。

外資集中市場賣超第 1 名華邦電，賣超張數 17757 張，第 2 名元大台灣 50 反 1，賣超張數 15893 張，第 3 名南亞科，賣超 8340 張，第 4 名燿華，賣超 5453 張，第 5 名英業達，賣超 5358 張。6 到 10 名依序為，中鴻，賣超 5329 張；彩晶，賣超 3895 張；台光電，賣超 2967 張；浩鑫，賣超 2700 張；智邦，賣超 2630 張。

法人表示，台股今天再度由外資主導盤勢，也順利攻上 11000 點大關，續創 27 年收盤新高，其中的關鍵還是因為電子權值股走穩，整體來看，外資目前並沒有看空的理由，所以在期現貨上都同步加碼，除非周四台積電法說出現令人意外的說法，否則指數仍將維持高檔震盪格局。