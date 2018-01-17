【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

今日受到電子股持續強勢影響，其中面板雙虎連續數日上漲，終場加權指數上漲 18.69 點，台股指數站上 11000 點大關，成交量能依舊維持在千億元水準之上，而外資在現貨部分買超 110.76 億，合計三大法人現貨淨買超 108.43 億。

《國際金融市場焦點分析》

週二陸港股重啟攻勢，尤其是香港恆生指數收盤創歷史新高，中國上證指數也創 2 個月新高，帶動 H 股指數期貨大漲 298 點，漲幅 2.98%，A 股漲勢主要由白馬股和房地產類股所帶動。美國道瓊指數在週二創歷史新高 26086.12 點，然而美國政府關門危機重現，前白宮高官 Bannon 又被調查「通俄門」的特別檢查官傳喚，使得美股高開低走以小跌作收。

《國際商品市場焦點分析》

預期原油需求上升加上美元貶值助漲，油價於近期站上 3 年高點，不過上週美國活躍鑽井平台數意外上升，投資人轉而關注將公布的 EIA 每週報告，以了解原油供需變化，昨日在美股抹去原先漲幅後，油價也出現獲利了結賣壓，布侖特原油終場失守 70 美元價位；美國政府關門危機重現，美元消除早場漲幅，黃金期貨價格也自低點反彈，收盤大幅收斂早盤跌幅。

以上報告內容僅供參考，並非獲利保證