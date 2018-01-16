〈金立董座股權遭凍〉鴻海旗下富智康印度代工以小米、富可視為主 金立出貨量少

中國手機品牌廠金立董事長持股遭法院凍結，市場擔憂供應鏈將受影響，而鴻海 (2317-TW) 旗下富智康之前一度傳出印度廠有幫金立代工生產，不過據了解，印度廠最主要的客戶還是小米及富可視，金立的出貨量有限。

印度網站媒體 The Economic Times 在 2015 年曾經報導，鴻海旗下子公司富智康 (2038-HK) 將在印度坦米爾那都 (Tamil Nadu) 省的 Sri City 廠區，為中國品牌廠金立生產手機。不過據了解，隨著鴻海郭董牌手機富可視 (InFocus) 大力進軍印度後，小米及富可視就是最主要的客戶。

尤其富可視更是大力搶攻印度市場，一口氣推出 10 款 4G 版的功能性手機，預計在 2018 年會計年度 (2018 年 4 月到 2019 年 3 月) 將搶下 5% 的手機市占率。富可視 2017 年在印度包括功能性手機及智慧型手機銷售量約 600 萬支，市佔率約 2%，2018 年的目標則是要在印度賣出 1000 萬支功能型手機及智慧型手機，市佔率目標 5%。

隨著富可視祭出機海策略，富智康產能也強力支援，因此對於部分訂單量略小的品牌，也就出現了排擠效應，也使得對金立出貨有限。