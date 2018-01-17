美元若不是具有儲備貨幣的霸權地位 恐怕還會貶得更兇

今年開年以來，美元延續去年的貶勢，部分分析師認為，美元身為儲備貨幣，在各國央行買盤下，還具有一定的支撐，如果失去儲備貨幣的地位，可預見的是，美元貶勢還會加重。

各國央行買盤具支撐力道

除了美元外，通常各國央行的儲備貨幣還有歐元和日元，具有世界各國央行的買盤基礎，據國際貨幣基金組織的數據顯示，2017 年第 3 季美元占各國央行的外匯儲備總額的比重高達 63.5％。

從另一方面來看，美元具有儲備貨幣的地位，同時也意味著，當美元疲軟的時候，各國央行正在囤積儲備貨幣，而這也就抑制外匯市場的波動。

BMO 歐洲外匯策略負責人 Stephen Gallo 表示，簡而言之，美元的疲軟趨勢和外匯波動率下降的時期相符。

美元指數在 2017 年跌幅重達 9.9%；2018 開年以來，跌幅已達 1.6%。美元和波動率、全球經濟成長等因素息息相關，預期 2018 年也將出現同樣的走勢。

隱含波動率創 3 年半來新低

Gallo 指出，目前加權成交量 3 個月的隱含波動率比五年平均值低約 25％，為 2014 年下半年以來該指標的最低觀測值。

外匯波動率指數來到 2014 年以來的低點。(資料來源：MarketWatch)

儘管波動率下跌似乎和地緣政治風險提高看來是相悖的，Callo 表示，波動率下跌不僅僅是因為宏觀經濟的原因。

例如，元月生效的「MIFID II」法規可能會降低外匯成交量，從而波動率也會受到影響；而 2017 年外匯交易者的獲利不如往年，可能也是交易量減少的原因。

BTOP 槓桿外匯經理人指數近 1 年來不斷走低。(資料來源：MarketWatch)

Gallo 認為，在美元疲軟的時期，資產價格波動通常也較低，依據「美元微笑理論」來看，笑臉曲線的底部表示美元黯淡無光，有助全球經濟成長，同時預示著風險資產走強，像股票或新興市場都有持續走高的機會。