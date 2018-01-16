美元2018年難擺脫跌勢 人民幣還有升值空間

今 (2018) 年來美元跌勢持續，摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰 (Tai Hui) 今 (16) 日表示，美元貶值去年是開始的第一年，估計今年和明年美元難擺脫弱勢，而人民幣相對於美元，今年仍有升值的空間。

許長泰表示，美元目前仍高於歷史的均值，即便短期有反彈，但今年美元走弱趨勢不變。觀察全球貨幣政策，美國通膨在美元走軟及勞動市場緊縮影響下，相對於其他國家，維持相對寬鬆政策環境的空間仍大，預期美國聯準會持續緩步升息，歐日等成熟國家央行也可能開始緊縮貨幣。

而人民幣走勢上，相對美元會呈穩定甚至是升值的走勢，他強調，在歐元和日圓同步走升下，人民幣升值幅度不會太過於強勁。

展望今年投資市場，許長泰表示，全球經濟持續穩健增長，有助於風險性資產後市，股優於債的投資趨勢不變，不過，值得留意的是，去年基期墊高後，今年恐難複製去年高速成長，加上主要央行陸續步入貨幣政策正常化，資產應是輪動表現，都應慎防市場波動。

投資策略上，許長泰表示，投資人布局多重資產基金，並鎖定高收益債和高息股這類高息資產。目前美股及已開發國家公司債的估值偏高，但穩定的基本面有望持續支撐偏高的估值，而現階段亞股不僅估值低，企業獲利更為強勁，股息殖利率也較高，建議投資人可多加留意。