匯市早盤震盪：美元急跌後收復跌勢 歐元一度刷新三年新高

摘要：在沒有特定事件驅動下，美元指數突然下跌並創三年新低。歐元上漲或許是美元短線走低的主要推手，但近期美元持續疲軟的背後還有更多值得關注的因素。

周三上午亞盤交易時段，在沒有特定事件驅動的情況下，美元突然走弱，盤中創 2015 年 1 月以來新低。

非美貨幣普漲，歐元 / 美元短線拉漲 60 餘點突破 1.23 關口，至 2014 年底以來最高；澳幣 / 美元一度觸及 0.80，為 2017 年 9 月 21 日以來新高；英鎊同樣經歷了一波上漲。

金融部落格 ZeroHedge 認為，是歐元的突然上漲引發了美元走低。有市場評論對此持同樣觀點，理由是在美元指數的計算中歐元權重較大。

目前，美元指數已經完全收回失地，此前上漲的非美資產也基本回吐漲幅。

華爾街見聞主編精選《讀要聞 | 四天重挫 2% 為什麼突然所有人都不愛美元了？》分析稱，美元四面楚歌，歐央行轉鷹、美國政府關門危機以及人民幣強勢都對美元構成壓力。作為美元最重要的對手盤，占有美元指數逾六成權重的歐元近日以來高歌猛進的表現是將美元指數進一步推向深淵的主要動力。此外，目前來看，美元疲弱正越來越受到外部事件推動。在全球視野下，歐洲、日本經濟復甦勢頭已經趕超美國，歐央行和日本央行可能會採取激進的鷹派政策轉變，相比之下，先行一步開啟貨幣政策正常化的聯準會的緊縮舉措早已經被市場消化，當前價格甚至已經反映了未來數次的升息。同時，在全球形勢一片大好的背景下，美元作為避險貨幣的吸引力也在下降。長期來看，川普政府的執政風格引發了投資者對美元全球地位的質疑，或將使美元陷入長期低迷。

近期，美國政府關門危機再現，令美元承壓。美國政府曾去年 12 月底達成了一項短期預算決議，以保證政府資金能繼續維持幾周，暫時緩解了政府停擺的危機。時過境遷，本周五（1 月 19 日）以前，美國國會必須通過財政撥款法案，否則美國政府就要再次面臨停擺。目前國會兩黨一致同意要提高預算上限，但在哪些領域要提高開支，兩黨存在諸多分歧。

『新聞來源／華爾街見聞』