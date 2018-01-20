〈觀察〉金融科技趨勢來臨 傳統銀行用舊思維拚創新 有成功機會？

金融科技浪潮，政府積極給「甜頭」，除了通過金融監理沙盒，提供業者實驗創新產品的場所，也陸續開放銀行申請國際行動支付業務，不過，看似讓民眾感受電子支付時代來臨，FinTech 浪潮席捲而來的環境下，其實仍包裹著傳統銀行的舊思維。

時間回溯至去 (2017) 年金融科技廣大受到討論時，本土金融機構高層提出，金融科技就是正大光明的「搶銀行生意」的言論，備受市場討論。站在金融業的角度來看，金融為特許行業，受到嚴格的法規限制，金融科技業者侵門踏戶，技巧性的拿走銀行的相關業務，確實讓金融業者心裡不舒服。

當時就有金融科技業出來緩頰，表示應用合作來取代對立，但也直指「若金融業一直守著舊有的業務，就無法做創新」，並強調「不做創新的風險，比做創新的風險還要大。」而這事件也凸顯，金融科技浪潮下，本土金融機構仍守著傳統銀行的獲利思維。

面對政府喊出金融創新的口號，公股行庫兆豐銀舉辦電競大賽，急著擺脫老銀行形象，然而，在這場創新的活動中，公股行庫高層對於「創新」兩字卻仍舊保守，他說：「大家都說金融業必須創新，但不可能，只有 50% 的創新會成功。」即便是站在風險的角度，提出金融業創新不易的看法，但在這場實為創新的活動上，聽到這番「不可能成功」言論，頗耐人尋味。

國內首家原生數位銀行，王道銀行執行長宋靖仁在銀行改制滿周年記者會上分享，在積極爭取數位業務開放的過程中，曾被其他傳統銀行高層抨擊，「是你要做數位銀行又不是我們」、「你們應該另外成立數位銀行公會」，顯見部份銀行面對數位金融浪潮，仍死守著舊思維。

不僅傳統銀行高層，政府官員推動金融創新遭批「不食人間煙火」最明顯的例子，也是唯一一任不用手機的「科技原始人」前金管會主委丁克華，當時守舊、保守言論滿天飛。

然而，金融創新趨勢延燒，國內金融監理沙盒的通過，金融業面對挑戰的同時，也為金融科技業者、新創產業帶來商機。

一家金融科技業者高層私下透露，目前金融法規，確實有些法令的灰色地帶，並沒有說不能做的，現在金融科技業者，就在衝撞灰色地帶，例如 P2P 網路借貸平台，巧妙避開金流的收受，金融科技業者以仲介平台的角色，將需要錢的人、有錢可借別人的人做連結，而這些都是商機，但是相對地，也引發金管會對於「安全」的關注。

創新與安全如何取得平衡相當重要，面對傳統金融業者擁有大量民眾的資金，主管機關確實在「安全」前提下，對創新業務鬆綁力道趨於保守。不過，可確定的是，金融創新是抵擋不了的國際趨勢，想要擁有競爭力，台灣不得不擁抱創新，只是在創新的過程中，如何兼顧安全，並鼓勵金融業放手嘗試，進而達到雙贏結果，恐怕是政府目前急需面對的課題。