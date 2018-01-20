廣運今年重大目標 營運轉虧為盈

廣運 (6125-TW) 今 (20) 日中午舉辦集團尾牙，包括子公司太極能源 (4934-TW)、金運也也一併參加，廣運集團執行長謝明凱指出，2018 年集團將以轉盈為重要目標，並強調員工的分享機制，同時進一步在包括對東南亞各國的市場的攻略中，建立具有語言優勢的人才陣容。

廣運今年尾牙活動主軸為「廣運新紀元、傳承迎豐年」席開 111 桌，由董事長謝清福及執行長謝明凱主持，廣運集團兩岸各事業群的經營團隊也都出席此一年度盛會，並有來自日本、泰國、荷蘭等國家國際合作公司代表參加，謝明凱則誓言今年集團將轉虧為盈。

廣運成立已滿 42 年，並在 2007 年轉投資成立太陽能電池廠太極能源科技，而廣運擁有整廠物流自動化設備豐富經驗，受惠工業 4.0 智慧製造、物聯網發展，客戶實績遍及各行各業，有民生百貨、食品冷凍物流、智慧工廠、自動圖書物流、公共工程、石化、輪胎、智慧玻璃、面板、太陽能等，。

廣運去年前 3 季合併營收 60.55 億元，稅後虧損淨損 1.42 億元，每股純損 0.57 元，去年全年合併營收 87.67 億元，年減 10%；今年以來自動化設備接單滿載，又有去年 11 月底與國際知名大廠的荷蘭商范德蘭德工業有限公司台灣分公司 (Vanderlande)，共同得標「台灣桃園國際機場第三航站區行李處理系統工程」，金額 43.97 億元；團隊有信心未來 2-3 年內處於營運高峰。