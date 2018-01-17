自創始人「清倉」以來 萊特幣已遭「腰斬」

摘要：數位貨幣集體暴跌之際，去年漲了 9000% 的萊特幣也難逃厄運。自從去年底萊特幣創始人清倉之後，價格已經腰斬：不到一個月的時間裡從 371.8 美元跌到 184.17 美元。

數位貨幣集體暴跌之際，去年漲了 9000% 的萊特幣也難逃厄運。距離創始人清倉還不到一個月的時間，萊特幣價格已經腰斬。

截至發稿前，萊特幣價格為 184.17 美元，按 coinmarketcap 網站報價，2017 年 12 月 19 日萊特幣價格曾達到 371.8 美元的峰值。下圖中綠色走勢線為萊特幣 / 美元：

（截圖來自 coinmarketcap）

在 2017 年萊特幣暴漲期間，其創始人 Charlie Lee 曾多次提醒投資者要保持謹慎，「我只想警告大家：必須負責任地投資。不要把你的畢生積蓄全部都拿去買虛擬數位貨幣。」

去年 12 月，Charlie Lee 將手中的萊特幣清倉。12 月 20 日他在 Reddit 論壇上發帖稱，他在過去幾天中「賣出並捐贈」了所有自己持有的萊特幣，僅保留了部分實體萊特幣作為「收藏品」：

從某種意義上說，我在持有萊特幣的同時在推特上討論它是有利益衝突的，因為我的影響力太大了。

我一直克制着在發布重要推文前買賣比特幣，但這種事只有我自己知道。永遠都會有人懷疑，我的舉動是不是為了借萊特幣和其他加密貨幣的成功來增加個人財富。

萊特幣對我的財務非常有利，我現在已經足夠富裕，不再需要將個人的財務成功和萊特幣的成功聯繫在一起了。

我仍然會在萊特幣工作上投入我所有的時間。當萊特幣獲得成功時，我仍然會以許多其他方式獲得回報，僅僅不再是通過直接持幣的方式罷了。

Charlie Lee 當時還補充說明，他所賣出的持幣僅是交易平台 GDAX 日內交易量的一小部分，並沒有對市場造成衝擊。

但隨著監管層對加密貨幣市場的關注度提升，各項限制開始趨嚴，同時大量投資者「見好就收」的心態越來越普遍，2018 年開年以來，以比特幣為代表的加密貨幣市場持續走低。

雖然已經習慣了大起大落的「神經質」行情，但昨天無論從跌幅還是涉及幣種數量來看，數位貨幣市場都經歷了一個「黑暗星期二」。Coinbase 平台顯示比特幣交易價一度跌破 10000 美元，日內大跌 28%。以太幣 24 小時內一度跌去 30%。今天上午主要數位貨幣價格都有所回升：

（圖片來自 zerohedge）

『新聞來源／華爾街見聞』