慘跌只是一時？分析師：2018年比特幣上看10萬美元

除南韓外，中國央行也傳出有意禁止加密貨幣交易的消息，導致週二 (16 日) 比特幣一度「嚇跌」逾 17%；不過，盛寶銀行 (Saxo Bank) 分析師大膽預言，比特幣可望在 2018 年漲至 10 萬美元。

盛寶銀行分析師 Kay Van-Petersen 在接受 CNBC 採訪時說，不只比特幣，其他加密貨幣也會有好表現。

Van-Petersen 曾在 2016 年 12 月預言，比特幣會在 2017 年達到 2,000 美元，當時，比特幣的交易價，連 900 美元都不到。

結果，比特幣果真於 2017 年 5 月升破 2,000 美元。

Van-Petersen 預期，比特幣可望在 2018 年，升至 5 到 10 萬美元，「比特幣已出現 50% 的回落，這是健康的現象，截至目前為止，我們還沒看到彼特幣交易的完整效應。」

美國芝加哥選擇權交易所 (CBOE)、芝加哥商品交易所 (CME)，2017 年都推出了比特幣期貨，被看作是加密貨幣交易合法化的進展。Van-Petersen 認為，未來會有更多機構效法，不過，短期內還不會出現。

依 CoinDesk 數據推估，比特幣想從週二 13601.43 美元的最高價，漲至 10 萬美元，漲幅高達 635%。

儘管比特幣、以太幣週二皆大跌，Van-Petersen 依然樂觀地表示，看好比特幣，且以太幣甚至有機會超越比特幣。

然而，市場上也有許多和 Van-Petersen 相左的意見，例如「股神」巴菲特就主張，比特幣根本不具任何價值，它是「真正的泡沫」。