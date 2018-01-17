大公國際：美虛擬償債能力將成下個金融危機爆發點 美債美元價值逆轉

中國信用評級機構大公國際昨 (16) 日宣布，把美國本外幣主權信用等級由「A-」下調至「BBB+」，並對未來 1 至 2 年評級展望「負面」。

香港《明報》報導，大公國際表示，美國政府加速大規模減稅，直接減少政府收入來源，並削弱美國償債能力。

大公國際預計美國今年的實際經濟增速僅為 2.3%，其後會逐漸放緩，惟因為美國在國防、基建等方面的支出需求上升，估計美國在 2018 及 2019 的財政年度，中央政府財政赤字率分別升至 3.9% 及 4.1%。

另外，大公國際認為美國執政黨以黨派利益為先，使美國政府難以兼顧經濟和社會發展，美國的債務經濟模式令國家入不敷支，該國卻以印鈔來擴張其信用度，加上美國政府透過增加債務收入來彌補財政缺口，將會加劇該國政府信用風險。這種畸形信用生態會削弱美國政府的償債能力。同時，美國聯準會 (Fed) 升息及縮表會增加融資成本，這將加重美國債務滾動難度。

大公國際更稱美國政府的「虛擬償債能力」或會成為下一場金融危機的爆發點，市場對美國國債和美元的價值認同正在逆轉。

美 10 年期國債走勢

這次為大公國際繼 2013 年 10 月後，再度將美國降級。

稍早，穆迪也對川普稅改衝擊發出警告，稱稅改對於美國主權信用評級會帶來負面影響。減稅可能只會帶動美國 GDP 多增長 0.1% 左右。但由於既沒有財政收入增長，也沒有財政支出削減，美國的債務占 GDP 比例將會上升，償債能力也將大打折扣。

另一方面，國際信用評級機構標準普爾於去年 9 月，把中國長期主權評級由「AA-」下調至「A+」；穆迪也在去年 5 月以中國整體債務繼續上升為由，將中國評級由「Aa3」降一級至「A1」。