「追夢人計畫」若中止 餐飲業、建築業將受最大影響

暫緩遣返童年入境美國的非法移民「DACA 計畫」即將到期，據統計此計畫保護約 70 萬非法移民，而符合申請條件的人則達約兩倍，若計畫終止，市場分析，美國餐飲業和建築業將受到最大打擊，超過百家企業執行長聯合呼籲政府儘快做出應對措施。

根據 New American Economy 的分析，約 19% 受 DACA 保護的人在餐飲業工作，建築業則約占 20%，共計約有 24 萬人，而零售業、醫療保健和園藝產業，則有約 2% 的 DACA 保護者。

「追夢人」主要工作的產業和職位

New American Economy 估計，在美國前 25 大的公司中，超過 70％的公司僱用了 DACA 保護者，而受益於 DACA 的非法移民，大約貢獻了 30 億美元的稅收，上週，來自連鎖餐飲業、零售業、建築業等行業、100 多位執行長聯合 CEO 簽署公開信，呼籲立法者立即採取行動，保護這些「追夢人」(Dreamer)，他們警告，DACA 計畫若中止，將帶來危機。

DACA 計畫目前預計在 3 月 5 日到期，加州法院在上週發布禁令，阻止計畫終結的過程，對此美國國土安全局部長 Kirstjen Nielsen 表示，他們只是遵守上頭的指示，而司法部宣布，將直接向最高法院上訴。

企業希望在本週結束前，政府能提供解決方案，讓他們有時間應對計畫的生變，德州代表，參議員 John Cornyn 表示，在這周五之前，不太可能產生協議，但他們會在計畫終止前，提出新方案。