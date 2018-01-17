基富通去年創佳績 增加逾2萬名開戶數 132億元申購量

基金網路銷售平台基富通證券正式進入第三年，去 (2017) 年增加逾 2 萬的開戶數，並創下超過新台幣 132 億元的申購量，均漂亮超越訂定的目標。

林政村表示，基富通自 2016 年 10 月 14 日上線以來，累計上架基金級別近 3000 個、數位開戶數逾 3 萬戶、申購金額超過 147 億元，保留率約為 81%，表現相對優異。

林政村指出，基富通去年除自行開發的智能理財工具，包括「給點顏色瞧瞧」及「選基金策略寶」，也與第三方伙伴合作開發智能理財工具市集，包括「基金泡泡圖」及「人工智慧基金搜尋器」等，讓投資人能輕鬆自主挑選基金。

展望未來，林政村表示，基富通將持續透過各種大數據資料透視使用者心理，優化平台頁面，致力讓服務更貼近客戶外，並善用開放平台的優勢，持續與更多夥伴合作，提供投資人更有品質的智能理財服務。

去年 9 月下旬基富通與投信投顧公會以及 27 家資產管理業者合作的「精選台股基金」優惠活動，截至 2017 年 12 月 31 日止，創下定期定額契約數達 16174 筆，每月約定扣款金額超過 4 千餘萬元，活動新戶佔活動總扣款戶數比逾 38%，更有效提升境內基金銷售金額，以基富通平台為例，去年第一季，境內基金佔平台銷售比重為 4.98%，第四季的比重提升到 16.80%，整體的境內基金申購量於活動期間有顯著上升趨勢。

林政村也表示，「退休規劃」一直以來都是熱門話題，以服務為主要目標的基富通也特別開闢退休基金專區，收集了投信投顧公會及專家學者挑選出各市場前 25% 的適合退休準備的 300 餘檔基金、600 多個級別，讓投資人可以自行挑選。並進一步利用第三方夥伴的模組回測，推出退休理財解決方案－「投組智慧選」，讓投資人可針對自身的年齡與風險屬性選擇適合自己的退休基金商品。