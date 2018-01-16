今年投信基金規模增加1950億元 金髮經濟型態下股優於債

2017 年全球股市牛氣沖天，投信基金規模也跟著大幅成長。根據投信投顧公會最新統計，去年全年基金規模增加 1950 億元，增幅 9.18%。法人表示，在景氣復甦、通膨溫和的「金髮經濟」型態下，今年投資仍以「股優於債」為主軸，尤其看好中國、創新科技產業。

投信投顧公布 2017 年境內基金規模明細，拜全球股市大漲、投資人風險偏好增溫，促使資金大量流入股票資產，帶動 12 月底境內基金規模達 2 兆 3185 億元，全年增加 1950 億元，增幅 9.18%，為 2010 年以來增長次高紀錄。

前 10 大投信業者中，排名也出現變化，柏瑞、安聯投信擠進前 10 大，同時，第一金、摩根投信排名都向前邁進一個名次。

若以類別來看，跨國股票型基金規模增加 997 億元，最多，其次是跨國指數股票型、跨國一般債券型，各增加 661 億、406 億元；反觀國內貨幣市場型、跨國投資平衡型和不動產證券化基金，各減少 652、180 與 71 億元，是減少最多的三大類型基金，凸顯「股優於債」的市場氛圍。

第一金全球大趨勢基金經理人唐祖蔭表示，進入 2018 年，全球經濟、企業獲利成長與資金動能依舊充沛，股市未見泡沫化跡象，在通膨未見大幅飆升的前題下，股市多頭將碎步前行，並吸引更多資金流入跨國型股票基金，因此，投資策略應維持「股優於債」。

唐祖蔭進一步表示，今年投資看好看好中國、創新科技產業，以穩健型投資人為例，不妨以 4 成資金布局成長趨勢明確的創新科技產業，即 AI 機器人、FinTech 金融科技等，3 成配置在台股和陸股等新興市場；另外 3 成放置在收益為主的資產，如：高股息股票、高收益債、新興市場債、REITs 等，達到抗波動風險的目的。