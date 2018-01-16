中國能源建設(03996-HK)附屬55億元競得北京海澱區一土地使用權

中國能源建設(03996-HK)公布，近日，公司的附屬公司中國葛洲壩集團股份有限公司的全資子公司中國葛洲壩集團房地産開發有限公司通過現場競買方式，競得北京市海澱區「海澱北部地區整體開發」翠湖科技園HD00-0303-6022地塊R2二類居住用地國有建設用地使用權。

該地塊位于北京市海澱區溫泉鎮，規劃用途為二類居住用地，使用權年限為70年。該地塊建設用地面積74,772.84平方米，計容建築面積134,591平方米，容積率1.8。

競買價款為人民币55億元。土地成交價款將分兩期支付，2018年1月11日繳納的人民币14.2億元競買保證金已轉為土地成交價款，剩餘政府土地出讓收益人民币2.93億元和土地開發建設補償費人民币37.87億元須于2018年2月22日前以現金方式支付。預計葛洲壩房地産公司與北京市規劃和國土資源管理委員會將于2018年1月26日或之前簽訂《國有建設用地使用權出讓合同》。

公告稱，由于葛洲壩房地産公司獲取該項目，有助于公司房地産業務提高市場占有率，提升行業地位和品牌知名度，并拓展公司的利潤增長點。

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