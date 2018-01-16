盼政府協助生技業？林全：反求諸己提升能力

針對接任東洋董事長一職，前行政院長林全今（16）日召開記者會表示，他沒有要幫蔡政府推動五加二產業創新計畫，希望大家不要有過多的聯想。他說不是所有政務官到民間任職都是門神，到東洋是希望讓公司邁向國際化。媒體詢問希望政府提供什麼協助，他則回應要反求諸己，提升自身技術能力才最可靠。

蔡政府積極推動五加二產業創新計畫，生醫產業更是核心重點，而蔡政府的前行政院長林全將出任東洋董事長，被外界認為是為生技產業打一劑強心針。而消息一出，讓今日生技產業逆勢走高，而東洋早盤最高漲逾 8%，終場上漲 5 元，收在 105.5 元，漲幅近 5%。

這次林全出任東洋董事長，在蔡政府的卸任官員中，是出任民間企業董座的最高政務官，也被外界視為是為五加二產業，特別是生技界打了一劑強心針。同時，林全在擔任行政院長任內，積極推動五加二產業創新計畫，如今自已也投身生技圈，外界認為是整合產官界的實踐者。

不過，今日林全召開記者會表示，沒有要幫蔡政府推動五加二產業創新計畫，希望大家不要有過多的聯想，他說他到東洋跟任內沒有關係，是總經理蕭英鈞力邀他才下定決心，強調不是所有政務官到民間任職都是門神，指到東洋是希望讓公司邁向國際化。

林全表示，全球醫藥界大者恆大，小廠要突圍很困難，因此更要找出自己的特色，並加強技術提升。媒體詢問希望政府提供什麼幫助，他則回應，應該要反求諸己，自己不爭氣是不行的，應該要提升自己的能力，且能力的提升才最可靠！

至於會不會跟隨政府腳步加薪，他表示加薪當然重要，但不是嘴巴說說，要看公司有沒有能力，能不能讓人才有所發揮，可以在公司學到東西，進而提升公司競爭力，有良性循環才最好。

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