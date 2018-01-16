藉機賺寒冬財？中油澄清：煤油漲幅低於國際行情

近日來因為天氣冷，煤油電暖器成為熱賣商品之一，不過有不少消費者發現，這幾年煤油漲翻天，以 20 公升裝的煤油來看，兩年來漲幅將近 1 倍，質疑中油是趁機要發「寒冬財」。對此，中油公司今（16）日澄清，煤油價格與國際煤油行情連動，且低於國際煤油行情漲幅，並不會因為寒冬供應量多調漲，否認藉機賺錢。

根據平面媒體報導，有民眾因為上周寒冷，使用煤油電暖爐取暖卻發現煤油價格翻倍漲，3 年前每公升價格 20 元，漲到現今 39.5 元，漲幅逼近 1 倍，若以 20 公升裝的煤油來看，前年 500 多元就能買到，現在要 900 元，質疑中油想趁機賺錢。

針對民眾質疑國內煤油價格節節攀升，中油指出，國內煤油價格是依國際煤油行情漲跌調整，比較 2016 年 1 月及 2018 年 1 月平均價，國際煤油漲幅為 209%，而中油散裝煤油牌價漲幅為 186%，20 公升聽裝煤油牌價漲幅為 164%，都低於國際煤油行情漲幅。

至於煤油調價參考指標，中油說明，煤油價格是依據 Platts 報導的每周均價為基礎，每周三依前周行情與匯率調整，並於零時起生效，還要再加上加油站的管銷儲費用，包含空桶費、分裝費、倉儲費及配送等成本，以及貨物稅及營業稅，因此絕無發「寒冬財」情事。

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