〈林全接任東洋董座〉東洋上演慶祝行情 大漲追平前高109元

老牌藥品廠東洋 (4105-TW) 高層人事異動，臨時董事會決議推選前行政院長林全擔任董事長，今股價上演慶祝行情，早盤跳空開出，最高來到 109 元，大漲逾 8%，追平前波高點，也帶動櫃買生技類指數上漲近 2%。

受惠東洋股價走高，生技股今天走勢也持續強勁，包括鈺緯 (4153-TW)、合世 (1781-TW) 及優盛 (4121-TW) 亮燈漲停，生華科 (6492-TW)、台微體 (4152-TW)、東生華 (8432-TW) 等漲幅也超過 5%。

東洋今天下午也將舉行記者會，介紹新任董事長以及接任的目標規劃。據了解林全已規劃東洋將啟動整合與併購，包括國內及國際對象都可以談。

產業人士分析，林全過去出任行政院院長之前，就曾擔任東洋的獨立董事多年，對東洋業務並非完全不懂，反而可說是相當了解，加上林全的行政院院長經歷，也有利東洋與國際企業合作，擴展東洋國際業務。

東洋去年表現也相當亮眼，合併營收 40.93 億元，年增率 8.8%，營業利益 12.58 億元，年增率 6.6%，合併稅前純益 16.27 億元，年增率 7.6%，合併稅後純益 13.5 億元，年增率 7.5%，每股稅後純益 5.43 元，創下歷史新高。

如果投資人短線看多東洋走勢，並有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內 / 外 15% 的標的，例如東洋日盛 75 購 01(732980-TW)、東洋元大 74 購 02(732797-TW)、東洋統一 75 購 01(732968-TW) 等。