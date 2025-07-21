鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-21 08:40

‌



法國總統馬克宏推動吸引國際學術人才的政策已見成效。法國艾克斯 - 馬賽大學校長 Eric Berton 於週五（18 日）向法國公共電台證實，該校將於今年 9 月迎來 31 名來自美國的研究學者。

法國總統馬克宏搶人成功！31名美國研究學者轉投艾克斯-馬賽大學。(圖：Shutterstock)

Berton 指出，這些學者背景涵蓋環境科學、人文科學等多個領域，包括歷史、地理、航空航太、生物學、流行病學、免疫學等多學科。

‌



此次學者大規模離開美國，主要因美國川普政府近期對科研領域的政策大幅削減，包括縮減經費、裁撤研究職位與取消關鍵項目。這些措施導致眾多研究人員對前景感到不安，紛紛尋找更穩定的科研環境。

為協助受到美國政策影響的學者，艾克斯 - 馬賽大學於今年 3 月推出「科學安全地帶」計畫，三年內預計籌措 1500 萬歐元，用於接收受當前美國政策影響、「工作受到威脅」的研究人員。根據 Berton 表示，目前已有 600 人提交申請。

對於美國現況，Berton 直言：「美國正在發生的事情令人震驚，是反科學、是蒙昧主義。」他透露，許多申請者的來信「令人心酸」，但由於資源有限，校方無法接收所有人，不得不做出艱難取捨。

馬克宏加碼科研投資 推動「法國 2030」搶佔學術高地

馬克宏早在今年 5 月宣布，將透過「法國 2030」國家投資計畫，額外提供 1 億歐元 以吸引海外科研人才，尤其是來自美國的學術精英。

配合「法國 2030」，法國政府 4 月啟動「選擇法國科研」平台，鼓勵全國大學與研究機構設立專案，接收國際學者到法國定居並持續研究。