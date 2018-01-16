流感萬能疫苗首階臨床試驗完成 預計最快2023年推出

英國初創企業 Vaccitech 正研發全球第一款可對抗所有類型流感的萬能疫苗，昨 (15) 日宣佈已籌得 2000 萬英鎊資金，注資者包括 Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 旗下的創投公司 GV，以及紅杉資本中國基金。

新疫苗已完成第一階段臨床試驗，預計最快 2023 年推出，有望解決現有疫苗短缺和失效問題，防止 1918 年造成多達 1 億人死亡的西班牙大流感重現。

香港《文匯報》綜合外電報導，由牛津大學科學家創立的 Vaccitech 表示，籌得的資金將用作為期 2 年的臨床測試，估計逾 2000 名病人參與。團隊同時進行「中東呼吸綜合症」(MERS) 疫苗臨床測試，並研發一款前列腺癌疫苗，配合免疫治療藥物使用。

雖然新流感疫苗使用的免疫方法有別於 Sanofi 及 Seqirus 等疫苗製造商，但 Vaccitech 行政總裁埃文斯 (Daniel Evans) 表示，若中期臨床試驗成功，相信不難尋找合作夥伴，進行最終的第三階段測試。

現時的流感疫苗須每年更換，以應對時下肆虐的病毒菌株，醫學界一直希望研發出萬能流感疫苗，令疫苗對病毒中不會每年改變的部分具免疫效果，提供更佳和更持久的免疫效用，但研究難度極高。

Vaccitech 的新疫苗採用病毒核心的蛋白質，原因是它的狀態穩定，不會像病毒表面的蛋白質般經常改變。

蕪湖網報導，新疫苗通過刺激免疫系統來增强 T 细胞，以增加對病毒的殺傷性，而非使用抗生素對抗病毒。以前的研究發現，這種 T 細胞可以幫助打擊一種以上的流感病毒。

研究人員表示，希望新疫苗在與常規季節性流感疫苗一起使用時，能夠提供民眾更好和更持久的保護。埃文斯則指，初步希望疫苗可以持續 2 至 3 年，甚至 4 年。不過實際情況真的很難講，因為疫苗還在試驗階段。