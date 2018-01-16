【大行報告】大摩：内險股估值仍吸引 升中國平安(02318-HK)目标價至94元

摩根士丹利發表報告表示，中資保險股于今年將持續适應新的經營環境，相信内地保險需求仍然處于健康水平，料業務穩固的内險股可續獲市場重估，該行維持對内險行業「吸引」的看法。該行指，内險股可擴大分銷渠道、改善産品整合，對其今年潛在價值增長具有信心，估計中國太保(02601-HK)、中國平安(02318-HK)、新華保險(01336-HK)及中國太平(00966-HK)今年新業務價值可按年升逾20%，可跑赢同業。

該行指，内險股目前估值仍低于周期性中部約20%水平，仍屬吸引水平，相信中國太保為最佳風險與回報比率股份，并認為中國平安中長期具吸引力，其分拆旗下互聯網金融業務上市料可提升估值，目前内地信貸環境有助市場下調公司風險預測。

大摩上調對内險股目标價，中國太保目标價由61元升至62元，維持「增持」評級；對中國平安基本情境目标價由73元升至94元，此按綜合方式作估值，維持「增持」評級，在該行「最牛」情境目标價可上望159元，此相當股價對預測2018年内含價值2.8倍。

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