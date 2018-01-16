【港股午評】港股當日升逾400點 消費股表現強勁

港股連日升勢昨日告終，但是無礙大市強勢，就當昨日下跌只是稍為喘喘氣。經過昨日喘息後，大市今日重拾升勢，半日勁升逾400點。由於昨午大市曾抽升逾300點後，掉頭下跌逾百點，即上下波幅逾400點，所以今早大市升勢只是補回昨午3時後的跌勢。至於今午會否再重覆上日下午走勢？相信機會不大。

恆生指數中午收市報31751點，升413點；國企指數中午收市報12698點，升227點，成交額為867.33億元。

今早原來預期公用股會獲得投資者追落後，結果公用股今早表現平平，中電控股(00002-HK)更逆市下跌。而今早大市上升動力，則仍落在金融股及騰訊控股(00700-HK)，不過目前騰訊仍未觸及上日創下的歷史高位。惟騰訊要再創新高，甚至升穿450元相信並無難度，只要金融股及騰訊處於強勢，大市要創新高並無難度。

消費股今早表現相當突出，高鑫零售(06808-HK)曾創下逾一年新高，相關股份今日表現實在太強勁，惟有關股份會否在今日彈，明日散？按目前市況下出現彈散走勢機會不高，但是加大注碼則絕不建議。

澳門娛樂及消費股今早仍保持升勢，其中美高梅中國(02282-HK)曾錄得逾3%升幅。相關股會否一直保持升勢至下月中的農曆新年後？相信要保持連續升勢是不可能，投資者還是不宜太進取好了。

內地航空股今早紛紛向下，暫未見太大啟示，不過有關股份早前升勢實在太急，今日出現調整亦屬正常。

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