【大昌投顧】盤前分析－強勢族群有LED、工業電腦、PA、設備廠等



◆盤勢分析

1. 台股昨日開高震盪，早盤開高創波段新高後，漲幅收斂，一路整理至尾盤才向上拉升，維持漲勢，終場以上漲 72.35 點作收。短線上月、季線趨勢持續向上，並且出現多方缺口，在缺口未回補依舊多方思考，惟量能未跟上，若能放量上攻，走勢可望更加犀利，籌碼面外資終止四賣，挹注台股動能，持續關注外資動向。

2. 櫃買指數漲幅跟上加權指數，量價齊揚表現，若能維持，將有機會再創波段新高表現，中小型個股屆時可望再熱絡向上。

3. 金融指數再創波段新高，漲勢相對強勁，依舊多頭格局，持續留意。電子指數持續像季線壓力區挑戰，權值股仍伴演重要角色，需持續觀察，而強勢族群有 LED、工業電腦、PA、設備廠等。傳產類股則由生技、工具機、水泥等表現相對亮眼。

4. 受到國際油價維持高檔，加上中國業者意外關閉產線，庫存下滑之下，苯乙烯 (SM) 報價續強，在供需持續緊俏下，相關塑化廠可望受惠。

5. 根據研調機構 DIGITIMES Research 預估，2018 年全球高亮度 LED 產值將年增 4.8%、達 138.1 億美元（約新台幣 4084 億元），至 2022 年每年年增率將介於 2% 到 5% 之間。

