台股盤中─類股輪動驚驚漲 面板及生技族群搶鋒頭 再寫近28年新高

台市今 (16) 日呈現驚驚漲格局，加權股價指數在今日盤中留下影線，並再以 10970 點再創近 28 年新高，國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，目前台股以類股輪動方式向前，盤勢仍屬強勢、偏多的格局。

台股集中市場指數今日早盤以 10955.81 點開出，盤中最低 10920.5 點，最高 10970.08 點，預估市場成交值 1350 億元，證券分析師張陳浩指出，今日台股走勢為過前高後首日，量能不能出現收縮，所幸今日盤中預估交易量 1350 億元，仍符合上攻格局。

台股今日走勢中，以生技、面板等類股出現上漲格局，簡伯儀說，目前台股以類股輪動方式前行，今日以較低基期且本益比合理的個股負責擔綱多頭主力。

在個股走勢中，健鼎 (3044-TW) 在湖北仙桃廠新產能開出帶動下，去年第 4 季營收延續第 3 季再寫歷史新高，單季營收 125.96 億元，法人預估該公司在今年第 1 季可望衝高至 110 億元水準，季減 12%，年增 7%，創歷年同期新高。健鼎科技今天股價也重返 100 元以上的「百元俱樂部」，股價最高 105 元，上漲逾 5.5%。

此外，友達 (2409-TW) 今日成交量也快速放大，張陳浩指出，同樣因為比較基期較低，成交量快速增加至 11 萬張，已超越昨日全場的 7 萬張成交量。

證券分析師黃漢成指出，台股多頭格局已成，11000 點將成台股基本盤，此處台股面臨震盪，但仍可持續向上，面板股則為低基期且春節前拉貨熱潮的受惠股，同時也有外資回補持股跡象。