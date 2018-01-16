【大慶證券】投顧盤前－台積電、鴻海領軍  台股有望持續創高



◆盤勢分析

昨日美股因馬丁路德金恩紀念日，休市一天，短線上對國際股市影響不大，近期美股屢次創高，美國 ISM 製造業指數已連續 16 個月位於景氣榮枯線之上，顯示經濟持續擴張，此外，隨著新稅改法案實施，減稅有助於進一步提升美企利潤，根據 Bloomberg 估算，去年第四季 S&P500 企業獲利成長可望由 6.9% 提升至 11.5%，在經濟、獲利雙引擎下，美國多頭行情可望續揚，並有利激勵台股維持高檔。

昨日台股再次走揚創高，在台積電與鴻海兩大權指股帶動下，指數上漲 72 點收在 10956 點，成交量 1270 億。台股上週五價量齊揚重新站上 5 日線，昨日順勢創高，技術面看，月季線黃金交叉、均線多頭排列，顯示強多格局不變，惟指數雖創高，但量能萎縮，出現輕微價量背離現象，且指數與月線乖離仍大，研判短線上仍偏震盪，創高後須留意拉回風險，不過只要先前有撐的 10 日均線不破，站上 11000 點指日可待。

觀察盤面，昨日電子金融各有表現，電子股以砷化鎵族群表現最強，除全新攻上漲停外，穩懋、宏捷科等漲幅也超過 4%，蘋果手機導入 3D 感測應用已成趨勢，Android 陣營手機廠勢必跟進，使得關鍵零組件 VCSEL 產能需求大增，隨著時序逼近 2 月 MWC 展，在題材的帶動下短線有望續強。不過另一方面，大立光開高走低，股價仍偏弱勢，且被動元件族群持續回檔，顯示電子族群仍在調整位階，在資金未大舉進駐前，研判電子族群個別表現態勢不變。金融股在 IFRS 9 上路帶動下，包含富邦金、中信金、開發新… 等均有表現，美國進入升息循環，金融股除受惠淨利差擴大，IFRS 9 今年上路，金融資產損益不再列入損益表，將直接反映在資產負債表之股東權益項上，簡單來說若金融資產為獲利狀態，IFRS 9 實施後獲利將直接挹注公司淨值，金控因坐擁龐大長期投資部位，實施後淨值攀升，股價淨值比下滑，因此受外資法人青睞，短線看俏。整體來看，短線上有題材、股價經過整理位階較高以及籌碼安定的個股，都有機會在此輪動，參考族群包含矽晶圓、被動元件、PCB、車用電子、電競、LED、塑化、紡織、航運、食品等。

