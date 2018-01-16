【永豐期貨】台指選擇權盤前－美股多頭助陣 台股叩關11000點

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週一上漲 80 點至 10956 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 0.31 點，電子期逆價差擴至 - 0.42 點，金融期轉為正價差 1.65 點。現貨部分，三大法人買超 58.75 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 1430 口至 20086 口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少 4083 口至 50994 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 6596 口至 10887 口。

上週美股三大指數同步再改寫歷史新高，激勵台股今日跳空以上漲 48 點開出，一舉攻上 10900 點大關，今日台股三王中由台積電、鴻海表現較佳，全日漲幅均逾 1 個百分點，而股王大立光早盤雖開高但賣壓隨即出籠壓低股價由紅翻黑，拖累指數創高後一度拉回震盪，所幸金融股持續走強，推升指數再度走升，今日八大類股全數收紅，其中又以金融類股漲幅 1.11% 表現亮眼，終場加權指數上漲 72.35 點或 0.665%，收在 10956.31 點，成交量能 1256.48 億，較前一日縮減 23.54 億。籌碼面觀察，週一大盤開高走高收在 10956.31 點再創高，但外資今日在台指期反倒減碼多單 4000 餘口，期現貨並未同步偏多操作，雖盤勢屬多方控盤格局，但短線仍需注意追高風險。

選擇權分析



選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10950 點，賣權集中在 10900 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11000 點，賣權未平倉最大量集中在 10800 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.92 升至 1.97，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 8.47% 升至 11.35%，賣權平均隱含波動率由 10.15% 升至 14.76%，買賣權皆升。選擇權部位整體來看顯示仍為中性偏多預期。

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