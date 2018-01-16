

◆盤勢分析

1. 國際股市方面，因馬丁路德紀念日美股市一天，小道瓊期貨開市半天收高 0.53%；歐洲股市呈現窄幅波動，德、英、法三大指數跌幅介於 - 0.07~-0.34%；而亞洲股市方面，日韓持續高檔震盪，陸、港股則出現尾盤下殺；預期本周美股將進入財報密集周，後續觀察相關個股財報效應。

2. 周一在美國股市創新高，蘋概股回神之下，台股跳空高開，指數再創波段高，但盤中 3008 大立光走勢不佳與部分漲多傳產類股拉回，致使台股呈現狹幅波動，未能擴大漲點，終場指數上漲 72.35 點，漲幅 0.66%，收在 10,956.13 點，台股再創波段新高，成交金額為 1,254.8 億元。但 OTC 指數價漲量增，收盤上漲 0.8%。

3. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：台股震盪走高，短天期均線呈現多頭排列，產業、個股輪漲輪跌。

(2) 量能：近期成交量能不足，但後續量出才有利多頭全面上攻。

(3) 技術指標：9 日 KD 值進入高檔，MACD 柱狀體零軸之上下滑，技術面略有過熱跡象。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 58.76 億元；外資 + 24.26 億元、投信 + 3.52 億元、自營 + 30.9 億元。

4. 電子類股:

(1)LED：上游龍頭廠 2448 晶電下半年 Mini LED 開始出貨，再加上外資預估晶電供應 iPhone 的 VCSEL(垂直共振腔面射型雷射) 將從 2Q18 開始出貨，周一股價逼近漲停板。相關下游封裝廠 3698 隆達與 6168 宏齊表現強勢。

(2)PA：因有望打進 APPLE 供應鏈，加上中國移動標案開出，2455 全新第一季淡季不淡，股價震盪走高。帶動 3105 穩懋、8086 宏捷科漲幅超過 5%。

(3) 封裝測試：3D 感測仍為盤面主流，加上 4Q17 虧轉盈題材，3374 精材股價走揚；金凸塊大廠 6147 頎邦再創波段新高。

(4) 玻纖布：新產能將在第一季投產，配合先前實施庫藏股與法人連續買超，6181 富喬股價緩步走高，再創波段新高，後續則需觀察法人籌碼有沒有鬆動。

5. 非電子類股

(1) 生技製藥、保健食品股：新藥相關類股 4174 浩鼎 16 號召開法說，市場預期將宣布新藥臨床進度，股價強勢漲停，帶動相關新藥股 3176 基亞、4108 懷特表現強勢。此外，股價基期較低的 4153 鈺緯，因樺漢科技宣布每股 19.3 元價格入股 19.5% 股權，擠身泛鴻家軍之列，股價跳空漲停。

(2) 金融：近期美國金融股表現強勢，加上全球升息循環啟動，2881 富邦金、2891 中信金創波段新高；2882 國泰金逼近前波高點。

6. 投資建議: 大盤仍屬於高檔震盪格局，但是成交量能不出，指數空間有限仍以個股表現為主，短線漲多個股慎防盤中快速拉回，中、長期主要仍以具有旺季效應與通膨相關的傳產為主，搭配回檔修正過後的電子個股進行操作。

7. 重點訊息：

(1) 蔡政府首位行政院長林全正式轉戰生技產業，未來將擔任董事長職務。林全表示，東洋基礎不俗，未來將可能變成台灣醫藥產業界的典範，成長潛力、可改善的空間很大。2017 年來自於美系製藥大廠代工，帶動全年營收達 40.93 億元、年成長 8.8％。業外處分智擎 2 千張股票，以及智擎授權里程碑入帳，帶動全年合併營業利益 12.58 億元，EPS 約 5.4 元，改寫歷史新高。因生技股股價基期低，加上籌碼長久的沉澱，未來仍有補漲空間。

(2) 炸彈氣旋橫掃美東及北美暴風雪侵襲，冰封雪融帶來的交通意外事故將大增，激勵當地零件經銷商加速下單備貨汽車碰撞零件，AM（售後維修）汽車零件族群去年第 4 季不旺的訂單，將遞延爆發，法人看好東陽（1319）、昭輝（1339）、堤維西（1522）、耿鼎（1523）、謚源（2235）、帝寶（6605）等首季營運成長性。評估實質營運績效仍等天候轉佳，消費者加速對保險公司提出理賠，相關公司營收將開始顯現，股價有機會提前反應利多。

