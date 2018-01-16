盈大地產(00432-HK)20億入股資本策略(00497-HK)中環住宅重建項目

「小小超」李澤楷掌控的電訊盈科(00008-HK)，旗下盈大地產(00432-HK)收購資本策略(00497-HK)持有中半山己連拿利3至6號住宅地段，涉資約20.18億元，日後將共同發展為頂級豪宅。

資本策略地產公布，將與盈大地產共同重建中環己連拿利3至6號住宅項目。根據合營安排，資本策略地產將收取現金約20.02億元及分享該項目所有未來溢利50%。

該項目地盤面積1.17萬方呎，將可重建為一座約10.2萬方呎頂級豪宅。

資本策略地產主席鍾楚義表示，是次兩家公司合作，將帶來協同效應，並將有助於將此罕有中環地段，打造頂級豪宅項目。

電訊盈科(00008-HK)現時持有盈大地產70.83%。盈大地產指，該等物業位於毗鄰蘭桂坊及中環商業中心區的住宅區黃金地段，交通便捷，步行5至10分鐘即可到達港鐵中環站，雖地處中環商業中心區，卻沒有噪音污染之虞，可謂鬧中取靜之寶地。鑒於該等物業優越的地理位置，加上中環住宅及商業用地稀缺，盈大地產集團認為，該項目是盈大地產集團投資豪華重建項目並透過該發展項目提升其品牌優勢的良機，符合盈大地產集團把握優質發展項目的業務策略。

另外，資本策略發展的跑馬地藍塘道45號The Hampton，位於1樓A室，實用面積2,761方呎，2013年4月連兩個車位以8,680萬元售出，買家為資本策略主席鍾楚義之妻簡淑妍。消息指，該單位現於市場放售，連裝修開價1.8億元，呎價65,194元，較四年前買入價高一倍。

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