【港股解碼】元力控股IPO：過分依賴少數客戶，業績穩定性存隱憂

電力市場自《國務院關于進一步深化電力體制改革若幹意見》公布以來，新一輪電力體制改革正向核心區快速推進。其中，“有序探索對符合標准的發電企業、售電主體和用戶賦予自主選擇權，確定交易對象、電量和價格，按照國家規定的輸配電價向電網企業支付相應的過網費，直接洽談合同，實現多方直接交易”的規定打破了電網企業單一購售電的局面，使得電力市場從“多買方”向“多賣方”的競爭格局轉變，一個更有活力、更有效率、更加公平、更加便利的市場環境正逐漸形成。

元力控股抓住電力市場改革的契機，積極探索中國地方電網公司的商機，通過向各電網公司及電力零售公司提供軟件系統及技術服務，通過爲國家電網公司集團提供其電力交易平台相關技術人員以提升配電及電力交易相關技術服務的管控，業務風生水起，並開始向資本市場邁進。

1月11日，在港交所公布的聆訊資料集中，元力控股赫然在列，這意味其IPO進程已正式開啓。

業績穩步增長，但依賴少數客戶

截止2017年3月31日至三個年度各年及截止2017年8月31日止五個月，元力控股的收入分別約人民幣47.9百萬元、人民幣59百萬元、人民幣87.3百萬元及人民幣27.3百萬元，毛利率48.2%、51.6%、45.2%及46.7%，淨利潤人民幣13.4百萬元、人民幣22.2百萬元、人民幣18.0百萬元及人民幣6.1百萬元，保持了一個穩步向上的態勢。

但值得注意的是，公司業務主要依賴于少數客戶。截止2017年3月31日至三個年度各年及截止2017年8月31日止五個月，五大客戶（內蒙古電力集團、國家電網公司集團、天津泰達及兩名電力營銷解決方案供應商）占其收入的比重分別爲98.63%、98.89%、97.23%及98.35%，其中最大客戶（內蒙古電力集團）占收入約35.15%、42.71%、56.08%及69.82%。

在此背景下，該公司業績存在客戶相對集中到風險，未來如果大客戶所在地區經濟環境或者區域政策發生重大不利變化，同時公司不能及時適應相應變化時，則可能會大幅縮減公司的營收；而處于維系關系的考慮，公司一般給予大客戶較長的信貸期，在分期收款方式下進行業務結算，截止2017年3月31日至三個年度各年及截止2017年8月31日止五個月，五大客戶的貿易應收款項周轉圖案書分別爲421.9天、313.8天、224.2天及362.0天。如果大客戶不能如期付款或不予付款，可能對公司滿足營運資金需求的能力造成不利影響；此外，就針對大客戶的服務公司已經投放大量成本及開支的項目，一旦公司營運資金枯竭，可能影響在下遊供應商中的信譽。

另外，作爲各大電力公司的供應商，元力控股的業務間接關系到國民生活，受行業發展的影響較大。

行業概況，喜憂參半

輸電及配電行業，據灼識咨詢的報告顯示，2012-2016年期間，中國政府已投資合計約21646億元，投資額由2012年約人民幣3661億元增加至2016年約人民幣5426億元，複合年增長率約爲10.3%。

根據能源局公布的《配電網建設改造行爲計劃（2015-2020）》，中國輸電及配電行業于2016年至2020年期間的總投資額較2011年至2015年期間高約31.4%。中國輸電及配電行業的年度投資額預期于2017年至2021年以複合年增長率約2.0%進一步增長至2021年約人民幣6081億元。

但在電力軟件及信息服務行業，情勢稍顯不樂觀。根據灼識咨詢報告，以收入計算，市場規模由2012年約人民幣203億元下降至2016年約人民幣149億元。電力零售公司的進一步發展，加上主要發電公司管理架構變動所産生的需求，預期電力軟件及信息服務業務市場規模將于2017年至2021年以複合年增長率約0.5%增長至約152億元。

電力營銷系統行業，電力零售公司總數目由2016年2月約270間大幅增加至2016年12月約3512間。在競爭日趨“白熱化”的市場，按收入計算，元力控股僅占據市場份額2.2%，排名第七；排名第一的爲北京中電普華信息技術有限公司，市場份額達35.1%。

從客戶群體來看，幾大公司幾乎都圍繞著國家電網公司集團和中國南方電網兩塊“唐僧肉”打轉，隨著新進入者增多，市場可能越來越分散。但規模性企業因爲成本、增值、聚焦、速度等優勢，往往更具議價能力，有足夠實力抵抗競爭者的威脅，但元力控股所占市場份額較小，如果不能很好維系好客戶關系，及預測到大客戶可能發生的重大不利變化，則面臨著被擠出梯隊的風險。

■ 作者｜董虹

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