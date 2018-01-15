高盛：聯準會貨幣政策新框架呼之欲出

摘要：多數聯儲高層已公開討論調整貨幣政策目標，包括調整通膨目標或 QE 範圍等。有鑒於此，高盛預計，聯準會開啟貨幣政策新框架的窗口將是今年或明年。最先調整的或是物價水平目標和名目 GDP 目標。

呼籲聯準會重新審議其貨幣政策框架的聲音越來越多了。

紐約聯儲主席杜德利（William Dudley）上周表示，聯準會貨幣政策框架是值得討論的。波士頓聯儲行長 Eric Rosengren 認為，應重新審視 2% 通膨目標，「鑒於過去 10 年的經驗，我們正在接近全面重新考慮貨幣政策框架的時候。」

其他發表過相關討論的官員包括費城聯儲主席 Patrick Harker、明尼阿波利斯聯儲主席 Neel Kashkari、亞特蘭大聯儲主席 Raphael Bostic 等。

在很多 FOMC 委員的討論中，呼聲最多的選項有三個：一是通過調整通膨目標或者負利率來騰出更多政策空間；二是將 QE 範圍擴大到其他資產；三是採用更加激進的前瞻指引。

由於在人事結構變動之際，多數 FOMC 委員已經開始公開討論相關選項，高盛首席經濟學家 Jan Hatzius 團隊預計，聯準會有可能在今年或明年開始啟動正式的貨幣政策框架重估工作。

該團隊認為，在貨幣政策框架調整的早期階段，物價水平目標和名目 GDP 目標有可能扮演「打前鋒」的角色。

為何聯準會需要更新貨幣政策框架？

很多人擔心，更低的中性利率會令聯準會更長久地困於「零利率下限」（zero lower bound），因此他們覺得有必要調整貨幣政策框架了。

通常情況下，當一個國家的經濟處於衰退期時期，央行會下調利率以刺激投資和經濟增長。但當利率降至零時，低息政策的效力就會減弱。這就是經濟學上所謂的「零利率下限」。

如果聯準會發現自己受限於「零利率下限」的次數越來越頻繁，那麼經濟衰退的程度和長度都會加深，從而出現惡性循環。

物價水平和名目 GDP 目標——貨幣政策新框架？

委員們提出的潛在替代選項包括：提高通膨目標、接受區間式通膨目標、負利率、擴大 QE 規模或範圍、調整前瞻指引、物價水平目標（包括臨時物價水平目標在內）、名目 GDP 目標。他們尚未就某個特定選項形成共識。

高盛認為，就目前的形勢來看，最先調整的可能是物價水平目標和名目 GDP 目標。因為 FOMC 會議聲明提到過這兩個，其他選項倒是沒有提及。

2017 年的最後一次 FOMC 議息會議聲明提及：「一些委員建議進一步研究貨幣政策潛在的替代性框架，物價目標或者名目 GDP 目標或許是有作用的。」

關於物價水平目標，迄今最完善的建議來自於前聯準會主席柏南奇。

柏南奇去年 10 月下旬撰文指出，聯準會應該考慮設定臨時物價目標，因為聯儲目前的政策工具箱在是否足以應對經濟衰退方面存在不確定性。他認為，由於對實質利率的長期均衡水平估計「相當低」，因此發生下一次經濟衰退時，聯準會可能「幾乎沒有空間來下調短期利率」。

不過柏南奇同時表示，臨時物價目標應該只適用於短期利率處於或「非常接近零」的時候。

自從 2008 年聯準會將利率置於零利率下限區間之後，通膨就持續低於 2% 的目標，如今低於通膨目標的程度已經擴大至 4%。

相比於臨時物價目標，高盛認為名目 GDP 目標如果獲得完全的信任和支持，將會是非常有成效的。

高盛的模擬模型顯示，名目 GDP 目標會使得升息更晚一些到來，因為平復 GDP 增速鴻溝所需的時間要比將通膨提升至目標位所需的時間更久。此外，名目 GDP 目標還會令長期實質利率水平降低的程度比其他工具更大，這使得它在降低模擬經濟衰退程度方面是最有效的。

Jan Hatzius 團隊還稱，不論是什麼水平目標政策，都會使得市場對通膨的預期極其穩固地錨定，這反過來會穩住實際的通膨水平。

總而言之，物價水平目標和名目 GDP 目標可以在經濟衰退模型下產生更好的經濟結果，在經濟復甦過程中導致經濟過熱的程度也會是最為溫和的。

『新聞來源／華爾街見聞』