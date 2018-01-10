別只看比特幣 聯準會12月升息以來 黃金才是回報最高的資產

自聯準會升息以來，黃金跑贏了所有的大類資產。

在 2017 年的最後一個交易日，黃金再度突破了關鍵的 1300 美元水平，令其時隔 5 年，再次在元旦歸來後的新年首個交易日，開於 1300 美元上方。

12 月 14 日至今，黃金累計上漲約 4.3%，此前最高漲幅達到 5.7%，今日有所回落。同期標普累漲 3.3%，美元下跌 1%，比特幣下跌 11%。

文首行情圖在比特幣劇烈波動的干擾下，黃金的漲幅並不明顯。如果從更長的時間維度來看，聯準會的升息效應對黃金的影響顯著。

其中，以 2015 年年底的那一次升息影響最甚。黃金在 2016 年 7 月逼近了 1380 美元，2016 年上半年，黃金獲得了 1974 年以來的最佳半年度表現。

數據來源：TradingView

這看似不合常理——升息本應不利於黃金價格。但事實上，2015、2016、2017 的黃金表現都恰恰相反。一種解釋是，利率上升令融資成本上升抬高，預示着經濟增速的放緩，而黃金對經濟前景的前瞻性，令其在升息後不降反升。

而同樣反映經濟前景、被視為經濟衰退的「煤礦中的金絲雀」的殖利率曲線，已經越來越平緩。2 年期美債和 10 年期美債的殖利率差，已經縮窄至 2007 年 10 月以來的低位。

數據來源：彭博，華爾街見聞製圖

資產價格高企，加上聯準會推進貨幣緊縮，如果通膨還能在川普的稅改政策下有了起色，2018 年市場的避險情緒，有可能會反饋到黃金的價格上。

黃金的價格與美國通膨走勢存在顯著正相關關係，聯準會通膨保值債券（TIPS）和金價的走勢體現了這一點。

數據來源：彭博

『新聞來源／華爾街見聞』