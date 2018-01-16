南北韓組女冰球隊 實力差又插隊 南韓年輕人超不爽

南北韓周一 (15 日) 進行第二次會談，雙方會後發聲明稱，北韓將派遣規模 140 人的國家級樂團「三池淵樂團」赴韓演出，地點包括首爾和江陵。南北韓亦原則上同意合組女子冰球隊，參加 2 月平昌冬奧。南韓體育部長都鍾煥透露，若北韓願意與南韓代表團在開幕禮一同進場，持旗手或持「統一旗」。

綜合星島日報、香港文匯報、明報報導商討藝術團安排的工作會議於周一早上 10:00，在板門店北韓轄區「統一閣」召開。南北韓雙方各派出 4 名官員出席，北韓包括文化省藝術公演運營局長權赫奉，以及曾傳聞是領袖金正恩前女友的牡丹峰樂團團長玄松月等。

南韓首席代表則是文化體育觀光部文化藝術政策室長李宇盛。會後雙方發表聯合新聞稿，表示就北韓藝術團演出場地、舞台條件、所需設施、器材安裝等實務問題協商並達成共識。北韓將在冬奧（二月九日開幕）期間派遣三池淵樂團赴南韓，規模達 140 餘人，藝術團將在首爾和江陵演出。江陵是與平昌相鄰的臨海城市。

三池淵樂團與「北韓版少女時代」牡丹峰樂團一樣，為北韓主要樂團，據報是於 2009 年初成立的新型樂團，糅合民族情趣和現代美感。南韓統一部一名官員透露，在會議中向北韓提議藝術團經由陸路越過板門店到南韓。統一部表示，政府今後將做好萬全準備，力爭讓北韓藝術團演出對改善兩韓關係及恢復文化同質性等起到積極作用。

這次玄松月作為代表出席會議備受關注。她年約 46 歲，平壤音樂大學出身，被外界認為是金正日和金下恩都愛女人，有「北韓鄧麗君」之稱。韓媒稱，玄松月過去與金正恩私交甚密，可能是金正恩初戀女友，曾傳出因涉及拍攝「不雅影片」而遭處決，結果證實為謠言，她出現在談判代表團中，顯示其政治地位崇高。

玄松月領導的牡丹峰樂團在 2012 年 7 月成立，是依據金正恩旨意創立的軍方文宣樂團，少女團員個個貌美標致、能歌善舞，還會穿迷你裙表演，可與南韓女子組合「少女時代」媲美。

北韓當局並於昨日向南韓提議於周三 (明天) 上午 10 時舉行工作會議，北韓將派出祖國和平統一委員會副委員長田鍾秀為團長的 3 人代表團。南韓統一部已同意此安排。預計雙方周三將就北韓派遣的高級訪問團、啦啦隊等訪問團規模，以及訪問南韓時的交通、住宿、經費等問題磋商，還有望進一步討論開幕式共同入場、共同加油助威等事宜。

南韓體育部官員昨日並宣布，兩韓已原則上同意合組女子冰上曲棍球隊，並已通知國際奧委會。若獲後者批准，將是歷來兩韓首次同組奧運隊伍。不過，此事引來很多南韓年輕人不滿。認為強行插入實力不足的北韓選手，是在剝奪韓國年輕選手的機會。

另外，南韓傳媒報導，在 1 月 9 日的兩韓高級別會談中，南韓一方提議趁春節舉辦離散家庭團聚活動。但北韓要求南韓先遣返 12 名脫北的餐廳服務員。據報南韓政府公開遣返脫北者的先例從未有過。在脫北的女服務員中，可能還包括北韓著名歌手崔三淑的女兒。

至於共同進場旗幟，都鍾煥向國會議員表示，南韓和北韓代表團可於開幕禮在「統一旗」下共同進場，但需徵得國際奧委會 (IOC) 同意，韓朝官員周末將與 IOC 開會討論。

「統一旗」又稱「朝鮮半島旗」，南北韓最早在 1991 年日本世界桌球錦標賽當中，共同組隊使用該旗。其後在 2000 年雪梨奧運、2004 年雅典奧運和 2006 年都靈冬奧都可見到該旗幟。若 IOC 同意韓朝合組女子冰球隊，將是兩國史上首支聯合奧運隊伍。此前南北韓曾 2 次合組隊伍參與國際大型體育賽事，分別為 1991 年的世界兵乓球錦標賽和同年的世青足球賽。

至於選手團問題，將定於周三 (1 月 17 日) 開會再商討。另外，朝中社指摘文在寅讚揚川普的言論，威脅北韓會退出冬奧。