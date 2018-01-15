日本12月份工具機訂單年增48.3% 連續第13個月上揚

彭博社報導指出，新出爐的數據顯示，日本 2017 年 12 月份工具機訂單年比值連續第 13 個月上揚。根據日本工具機工業會 (Japan Machine Tool Builders` Association；JMTBA) 發布的初估數據顯示，12 月份日本工具機 (Machine Tool) 整體訂單金額較 2016 年同期上揚 48.3%，成為 1,658.64 億日圓，月度訂單額高於顯示接單狀況好壞界線的 1,000 億日圓的大關。



與 11 月份的 1,584.96 億日圓的訂單額相較，12 月份工具機訂單則是增加了 4.6%，連續第二個月上揚。



這份數據顯示，12 月份日本國內訂單較 2016 年同期增加 37.8%，成為 633.38 億日圓。與前月相較則是上揚 16.6%。



12 月份海外訂單則是較 2016 年同期增長 55.6%，成為 1,025.26 億日圓，與前月相較則是減少 1.6%。



工具機主要使用於製造汽車、家電等產品，其訂單狀況被視為預估製造業設備投資動向的領先指標。日本主要的工具機廠商計有森精機製作所 (Mori Seiki)、Yamazaki Mazak、Makino 以及大隈(Okuma) 等。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』