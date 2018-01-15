海通姜超：2018年中國經濟5大逆轉

姜超宏觀債券研究表示，2018 年中國經濟將會發生五大重要變化，包括通膨、外貿、地產、金融、經濟，也因為這 5 大變化，投資人必須從關注供給，轉回關注需求。

海通證券指出，2018 年對大宗資産比較看好的是，與外需有關的港股和石油，與貨幣有關的債券，以及與避險有關的黃金；至於內需，對和 PPI 有關的商品、房地産等相關資産相對謹慎，而和 CPI 有關的消費和服務仍有支撐。

一、通膨：CPI 和 PPI 強弱逆轉

2017 年 PPI 遠高於 CPI。回顧 2017 年，物價表現以 PPI 的大漲收官，全年 PPI 高達 6.3%，而 CPI 僅為 1.6%。而 PPI 的大漲推升了商品價格、改善了工業企業盈利，推動了周期類股票的反彈。

2018 年 CPI 或強於 PPI。但是從 12 月的物價數據來看，PPI 已經降至 4.9%、CPI 略反彈至 1.8%，PPI 趨降而 CPI 趨升。

二、外貿：內外需強弱逆轉

2017 年內需遠勝外需。2017 年全球經濟復甦，中國出口也扭轉了連續兩年下降的局面，以美元計價的全年增速達到 7.9%，但這依然遠不及 15.9% 的進口增速。事實上，過去兩年的進口增速均高於出口增速，反映這一輪中國領先於全球覆蘇。

2018 年需求外強內弱。但從 2017 年 12 月的外貿數據看，10.9% 的出口增速依然高出全年平均值，反映外需依舊強勁。但進口增速降至 4.5%，遠低於全年均值，意味著內需出現大幅下滑。

三、地產：一二線與三四線強弱逆轉

2017 年三四線遠勝一二線。目前雖然 2017 年 12 月的數據還未公布，僅從前 11 個月的數據來看，一二線城市地產銷售面積同比下降 4.6%，而其他三四五線地產銷售面積同比上升 14.3%。

2018 年三四線弱於一二線。但從 2017 年 11 月單月數據來看，一二線地產銷售面積同比降幅縮窄至 0.6%，而三四五線地產銷售面積同比增幅縮窄至 7.8%。從海通證券監測的 1 月以來城市地產銷售數據來看，一二線降幅在繼續收窄，而三四線降幅仍在擴大。

四、金融：貨幣與融資關係逆轉

2017 年，融資增速高於貨幣增速。從 2016 年到 2017 年，社會融資總額餘額增速僅從 12.9% 降至 12%，而廣義貨幣 M2 增速從 11.3% 降至 8.2%，已經遠低於當前 10% 左右的 GDP 名義增速，其含義是金融市場經歷了大幅去槓桿，而實體經濟還在加槓桿。

2018 年，融資增速趨降、貨幣增速趨穩。事實上，從 2017 年第 4 季的金融數據來看，M2 增速從 10 月的 8.8% 降至 12 月的 8.2%，降幅有限；而社會融資總額餘額增速從 13% 降至 12%，降幅明顯加快。

五、經濟：供給和需求關係逆轉

2017 年，供給收縮是主線。回顧過去兩年，供給收縮是經濟變化的主線。從 GDP 增速來看，中國國務院總理稱 2017 年 GDP 增速有望達到 6.9%，雖然比 16 年的 6.7% 回升，但其實幅度不大。但是 PPI 卻從 - 1.4% 大幅回升至 6.3%，商品價格漲幅遠高於經濟增速，就在於供給收縮導致了價格大漲。

2018 年，重點關注需求下滑。一方面，2018 年去產能進入新階段，鋼鐵、煤炭等的去產能 5 年目標有望在 2018 年提前完成，而未來去產能將由數量目標轉向環保約束，意味著產能不再是單純去化而是有保有壓。