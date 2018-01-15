中國資本市場發展空間還很大 姜洋：中國將推原油期貨

中國證券網今 (15) 日報導，中國證監會副主席姜洋在第十一屆亞洲金融論壇上發表主題演講時表示，中國資本市場發展已經取得長足進展，但仍有很大發展空間，中國證監會將著力構建雙向開放新格局，堅持「引進來」和 「 走出去」並重，大幅度放寬行業準入限制。 在該演講上， 姜洋並提到，「我們將推出原油期貨，歡迎境內境外投資者積極參與，以滿足境內企業和投資者風險管理的需求。」

資本市場服務實體經濟

姜洋表示，目前，中國境內上市公司將近 3500 家，股票融資規模、並購重組金額均居全球前列，在經濟轉型升級、脫貧攻堅、創新驅動、綠色發展等方面取得突破性進展，但資本市場仍然是中國金融體系的短板，還有很大的發展空間。

姜洋指出，中國證監會將按照高質量發展的根本要求，緊緊圍繞供給側結構性改革這一主線，補短板、強弱項、防風險，不斷提升資本市場服務實體經濟的能力，他並提到有四個努力方向。

一、著力拓展融資渠道。中國證監會將把發展直接融資，特別是股權融資放在突出位置，拓展多層次、多元化、互補型股權融資渠道，發揮資本市場在並購重組中的主渠道作用。鼓勵支持基於產業整合的併購重組，積極推進債券市場平穩創新，發展可交換債、綠色債、項目收益債等，實現債券市場數量與質量並重發展。

二、著力增強對科技創新的服務能力。證監會將深化主板、中小板、創業板改革，完善新三板分層和差異化發展交易制度，繼續規範發展天使投資、創業投資等私募股權投資；創新制度安排，加大對符合中國國家發展戰略、具有科技競爭力的高新技術企業和新經濟新產能的支持力度。

三、著力構建雙向開放新格局。證監會將堅持引進來和走出去並重，大幅度放寬行業準入限制，支持境內機構穩步推進國際化經營，深化境外上市制度改革，逐步完善 QFII、RQFII 制度，支持境內交易所、行業機構和上市公司積極參與一帶一路建設。

四、著力維護資本市場穩健運行。中國證監會將按照打好防範化解重大風險等攻堅戰的要求，繼續推進依法全面從嚴監管，更好地發揮交易所一線監管職能，充分運用現代化信息技術提升監管智慧化科技化水平，嚴厲打擊市場投機炒作行為，不斷凈化市場環境。

金融科技服務實體經濟

而在金融科技方面，姜洋指出，支付系統和大數據分析在中國發展尤為領先。從方便生活和方便經濟的角度來說，金融科技引領未來發展方向，在這方面監管是積極支持的。但是也不可忽略其帶來的風險和挑戰。

他表示，首先是業務應用方面的風險。姜洋指出，金融市場全智慧化、網陸化後，一個不慎的動作就可能會帶來不可能靠人工控制的風險，比如，此前中國股市出現的「烏龍指」，美國市場也曾出現過「閃崩」，這些都是運用大數據等網絡技術之後出現的、非人工因素導致的風險。

姜洋坦言，無論是資本市場還是貨幣市場，金融市場都是圍繞錢和資本來展開的，對於不法分子來說，就有違法違規的衝動。還有一些「掛羊頭賣狗肉」，號稱自己是先進科技，但是實際上不一定。如何在新的金融工具應用下打擊違法違規行為，保護投資者利益，是監管部門面臨的一個很大挑戰。

該如何監管？姜洋表示，監管對於金融科技要具有一定的包容度，但是法規、規則要先訂立起來，給市場一個「什麽可以做、什麽不可以做」的明確預期。

與此同時，監管人員的技能和人力資源要匹配上，否則，「不知道市場在做什麽，沒有這方面的知識和技能，沒有應對金融科技監管的科技手段，就無的放矢了。」