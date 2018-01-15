2018年中國國企改革施工圖前瞻

中國證券網今 (15) 日援引經濟參考報報導，一年一度的中央企業、地方國資委負責人會議 1 月 15 日在北京召開，而此前多地國資委已陸續召開工作會議，亮出 2017 年成績單、謀劃 2018 年施工圖。按照十九大和中央經濟工作會議的部署要求，下一步國企將進入高質量發展的新階段。業內人士認為，2018 年國企混改、重組、降槓桿三大主線將並行推進，新一波紅利將活化釋放。

「規模起來了，利潤增加了，負債卻穩步減小了。」四川省國資委主任徐進對於近五年尤其是 2017 年國企發展質量的明顯改善深有感觸。截至 2017 年底，該省國有企業資產總額首次突破 8 兆人民幣大關，年增 15.6%，實現利潤總額 640 億人民幣，年增 43.5%。平均資產負債率為 66.93%，比 2015 年初下降 4.47%，實現連續三年下降。

這並不是個例。中國財政部數據顯示，2017 年前 11 個月全國國有企業實現利潤總額達 26008.1 億人民幣，年增長 23.5%。《經濟參考報》記者了解到，遼寧、四川等多地省屬國企收入和利潤均實現兩位數以上增長，廣東、山東、北京等地同比增幅更是超過 20%，而中央企業月度利潤總額同比增幅始終保持在 15% 以上，創 5 年以來最好水平。

在眾多業內人士看來，這一切靚麗成績的取得，與改革紅利逐漸釋放不無關係。國務院國資委提供的一系列數字顯示，2017 年 1-11 月，中央企業化解鋼鐵過剩產能 595 萬噸，化解煤炭過剩產能 2523 萬噸，提前完成全年去產能任務。

作為本輪國企改革的突破口，混改更是掀起熱潮，尤其是電力、石油、天然氣、軍工等重點領域邁出實質步伐。據了解，目前第三批 31 家混改試點名單已經確定，其中中央企業子企業 10 家，地方國有企業 21 家，三批混改試點加起來一共是 50 家。中央企業中已開展混合所有制改革的企業戶數占比 68.9%，10 戶開展員工持股試點的中央企業子企業已完成員工出資入股和工商登記，27 個省 158 戶試點有序推進。

國務院國資委主任肖亞慶在《深化國有企業改革》一文中強調，積極推進主業處於充分競爭行業和領域的商業類國有企業混合所有制改革，有效探索重點領域混合所有制改革，在引導子公司層面改革的同時探索在集團公司層面推進混合所有制改革。

中信證券首席經濟學家諸建芳認為，國企混改的全面深入推進將是 2018 年國企改革的重要主線，以點到面的改革將進一步深化，進度可能會超過預期，涉及的行業和領域也可能有所擴大。同時，混改將多頭並進，以市場需求為導向。其中，中國聯通混改模式可視為未來國改的新方向之一，IPO 上市或資產注入 (包括借殼) 也是一大亮點。

2018 年國企改革另一大備受關注的熱點則是併購重組。根據國資委的部署，在目前中央企業調整至 98 戶基礎上，未來聚焦發展實體經濟，突出主業、做強主業，加快推進橫向聯合、縱向整合和專業化重組。中國企業研究院首席研究員李錦表示， 「新一輪的重組整合中，利用重組整合向產業鏈上下遊延伸、強強聯合打造規模效應等勢頭越發明顯，戰略新興產業也成為國企結構布局優化的重要陣地。」

國企降槓桿也是 2018 年去杠桿的重中之重。數據顯示，2017 年 11 月末中央企業平均資產負債率穩定在 66.4%，較年初下降 0.3 個百分點。中國國家金融與發展實驗室副主任張曉晶表示，國企債務負擔依舊較重，占非金融企業部門債務六成左右，雖有緩解之勢，但仍處於高位。

國務院國資委副秘書長、新聞發言人彭華崗此前曾介紹，下一步國資委要求進一步降槓桿、減負債，提出四方面工作：一是強化內部管理，二是優化資本結構，三是充實資本規模，四是管控債務風險。