自駕車上路在望 美政府戮力掃除法律屏障 川普擬今夏再推修正導引

美國運輸部長 Elaine Chao

美國運輸部長 Elaine Chao 週日宣布，政府預計今年夏季公布修訂後的自駕車導引，以解決自動駕駛汽車上路前的法律屏障。

Chao 在一場底特律汽車展論壇上表示，修正過後的自願性導引不只處理自動駕駛汽車的安全問題，也可解決動力車、卡車、基礎建設和其他結合自駕技術的移動方式之安全問題。

《路透社》報導，該部門正為自動駕駛技術應用到所有交通工具上做準備，「技術已經擺在那，問題是我們要怎麼規範，我們要如何持續推廣創新但又顧及安全性。」

通用汽車 (General Motors C) (GM-US)、谷歌母公司 Alphabet (GOOG-US)、豐田汽車 (Toyota Motor Corp) (TM-US) 均戮力推動自動駕駛技術，也希望相關當局能為其掃除法律屏障。

加速引入自駕車的法案不僅只商用卡車，歐巴馬政府時已公布導引，去年九月 Chao 再宣布該導引之修訂版，如今計畫夏季再推出更新的修訂版。

她聲稱，她的目標是消除「研發和新技術整合時不必要的屏障，欲採用科技中立且彈性的方式，而不是上對下或者命令與控制的方式。政府不是要挑選贏家和輸家，也不會利用此技術圖利任何一家。」

美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）曾表示，正在尋求如何解決自動駕駛車的法規障礙。在決定要廢止或重訂某些法規之前，該局仍須蒐集各方意見並深入研究，而這恐需耗數年才得以定案。

目前汽車廠商必須符合近 75 項汽車安全標準，但這多數標準是建立在人為駕駛的前提下，該局 2016 年曾表示，這樣的法規對無人駕駛的行動工具出現「重大」管理障礙。

通用汽車上週向 NHTSA 遞出一份請願單，希望可以在公用道路上小規模測試自動駕駛車，Chao 表示「部門會審視該請願單，審慎且負責地考慮其請求。」