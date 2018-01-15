竹科免驚 寶二水庫回升至七成三

上週接連降雨，久旱不雨並實施一階段限水的竹苗地區，各水庫都有明顯進帳，供應竹科最重要的寶二水庫，有效蓄水率從四成一，一路攀升到七成二，是進帳最多的水庫。至於永和山水庫的有效蓄水率也拉升到五成四，農灌為主的明德水庫，則是從不到兩成，整整增加了一倍多，已衝到四成三，竹苗地區是否取消一階段限水，本週水利署開會後就會有結果。

竹苗地區入冬以來幾乎都不降雨，也使得各水庫的水位急速下降，竹苗地區也被迫進入一階段限水。不過元月上旬接連下了四天大雨，竹苗各水庫蓄水量明顯回升，尤其供應竹科最重要水源的寶二水庫，有效蓄水率從四成一，一路攀升到七成二，預估本週可衝上七成五。苗栗永和山水庫也進帳不少，有效蓄水率也從四成二左右，目前拉升到五成四；農灌為主的明德水庫，有效蓄水率從原本的一成八左右，目前已衝上四成三。

由於一期稻作農曆春節之前就要展開，明德水庫灌溉的竹苗地區農田約八千八百公頃，以現有的水源還是難以支應，苗栗農田水利會還是希望農民能考慮一期稻作休耕。水利署水情資訊中顯示，北部地區最大的兩座水庫，石門水庫和翡翠水庫，目前都是處於滿水位，由於農曆春節前民生用水大增，水利署也會視狀況進行水源調度，力保在梅雨季來臨之前，竹苗地區不進入二階段限水的基本目標。